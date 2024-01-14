Китай будет отвечать на радикальные шаги: спровоцируют ли выборы на Тайване конфликт в регионе

По результатам президентских выборов на Тайване победил прозападный кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Хотя власти КНР продолжают отстаивать позицию "единого Китая" и считают тайваньский вопрос своим "внутренним делом", пока на острове сохраняется существующий статус-кво.

Такой мыслью поделилась с 24 Каналом главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко, отметив, что в краткосрочной перспективе ситуация в Тайваньском проливе останется неизменной. Также вероятность серьезной эскалации пока откладывается на неопределенное время.

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ДПП потеряла влияние

Она подчеркнула, что результаты выборов свидетельствуют об определенном ослаблении позиции Демократической прогрессивной партии. Это, в частности, связано с желанием смены власти (ДПП была правящей партией до выборов – 24 Канал) в стране из-за определенных ее ошибок во внутриполитическом контексте.

В последние годы на Тайване наблюдается небольшое замедление роста экономики с сопутствующими факторами – инфляцией, безработицей. Тайванцев на сегодняшний день больше волнуют внутренние проблемы, чем внешняя политика. Кроме того, они считают, что в ближайшие годы военная агрессия со стороны Китая маловероятна,

– объяснила Гриценко.

Кроме президентских на Тайване прошли и парламентские выборы. По их результатам ДПП также потеряла большинство в парламенте.

Лай Циндэ признал, что его партия прилагала недостаточно усилий, и в последующие годы придется исправить ошибки, которые она допустила. А для этого необходим стабильный внешнеполитический фон.

Потому Лай и заявил о том, что статус-кво остается неизменным. Это также является отражением мировоззрения ДПП. Ранее он подчеркивал, что нет необходимости дополнительного признания независимости Тайваня, потому что он и так де-факто функционирует как независимое государство. А какие-либо радикальные шаги в этом направлении будут достаточно рискованными, потому что Китай на них ответит. Это приведет не только к конфликту между КНР и Тайванем, но и предположительно –между США и Китаем.

– отметила она.

"Маленькая победная война" не ко времени

Пекину не обязательно совершать военную агрессию против Тайбэя как ответную меру. Он может пойти на блокаду Тайваня, ведь. Китай же может заблокировать морские коммуникации и поставить энергетическую безопасность острова под угрозу. Запасов Тайваня хватит примерно на 200 дней.

Китай сегодня также не готов к обострению ситуации на Тайване, ведь у него есть внутренние проблемы. Пекин переживает замедление роста экономики, а стабильная ситуация в Китае зависит от улучшения благосостояния населения, сокращения бедности и безработицы.

Если же будут происходить обратные процессы, авторитет КПК будет подвергаться сомнению, а Си Цзиньпин не может этого допустить,

– отметила главная консультантка Национального института стратегических исследований.

К тому же "маленькая победоносная война" на Тайване не исправит внутреннюю ситуацию в Китае, особенно, если эта война окажется провальной.

"Именно поэтому сохранение статус-кво для Китая на сегодняшний день также является приемлемым вариантом. А также для США, которые заняты войной России против Украины, очередной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Также существует угроза со стороны КНДР. Поэтому для Вашингтона конфликт в Тайваньском проливе – не ко времени", – подчеркнула Алина Гриценко.

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