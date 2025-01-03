Не можем жонглировать законом: какие последствия выборов, проведенных во время военного положения

Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в 2025 году возможно при определенных условиях. Речь идет об окончании горячей фазы войны Киевом в сильной позиции. Однако законодательство делает невозможными выборы во время военного положения.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что российская пропаганда постоянно подчеркивает якобы нелегитимность украинской власти. В то же время в разведке США считают, что такие нарративы россиян направлены на дискредитацию Владимира Зеленского.

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Это усложнит диалог с ЕС

Ус подчеркнул, что в Конституции Украины указано о невозможности проведения выборов во время военного положения. Выборы возможны только, если будет изменено законодательство.

Однако в США ведутся дискуссии о проведении выборов в Украине, для того, чтобы в стране была легитимная власть. Мол, у Соединенных Штатов был подобный опыт. Однако выборы в США проводились в 1944 году во время Второй мировой войны, но при этом она не проходила на территории страны.

В Украине имеем значительную долю территории, которая захвачена россиянами. У нас постоянно происходят военные действия. Избирательные процессы продолжаются 90 дней, и в течение них, к сожалению, невозможно гарантировать безопасность для людей,

– подчеркнул он.

Поэтому к выборам, по его мнению, которые были бы проведены в условиях, когда голосование невозможно на оккупированных территориях, а также оно может быть осложненным для военных, будут вопросы относительно их легитимности.

"Если мы будем жонглировать законом, то это усложнит диалог Украины с европейскими партнерами, ведь юридическая составляющая является важным этапом европейской интеграции Украины. Если законы в нашей стране не будут работать, то нас не будут воспринимать как страну – потенциального кандидата ЕС", – подчеркнул он.

Нужно аргументировать свою позицию

В США, особенно после инаугурации Дональда Трампа снова может активизироваться вопрос проведения выборов в Украине, в частности, со стороны сенатора Линдси Грэма.

К слову. Республиканец Линдси Грэм в 2023 году заявлял, что в Украине должны состояться "свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее". По его мнению, выборы должны были бы пройти в 2024 году, и они бы стали "следующим шагом в становлении демократии" в Украине.

Поэтому Украине нужно аргументировать свою позицию, объясняя, что у руководства страны нет желания узурпировать власть. Прежде всего оно заботится о жизни украинцев, потому что нельзя подвергать их вероятным рискам, когда во время голосования Россия может осуществить очередной обстрел.

Для нас приоритет – это жизнь людей, поэтому мы вынуждены немножко жертвовать демократией. Именно это надо постоянно повторять нашим партнерам, и надеюсь, что они поймут наши аргументы,

– резюмировал Иван Ус.

Напомним, что, что Владимир Зеленский 2 января отметил, что пока в Украине продолжается военное положение, ни президентские, ни парламентские выборы в стране не могут состояться. По словам президента, выборы могут пройти в 2025 году, если Украина будет к моменту окончания горячей фазы войны в сильной позиции. Кроме того, если у нас будет сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности. Тогда, по мнению Зеленского, можно говорить об отмене военного положения, а дальше парламент может избирать и утверждать дату выборов.