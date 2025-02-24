В США настаивают на проведении выборов в Украине, однако в нашем государстве уже имели место "выборы" во время военного положения – на оккупированных территориях. Тогда вооруженные российские солдаты заставляли людей голосовать за диктатора Владимира Путина.

Однако Украина твердо придерживается демократии, поэтому на подконтрольной территории такие практики абсолютно невозможны. Политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала заметил, что "нелегитимность" Владимира Зеленского, которую активно используют в США, является неоспоримым абсурдом.

Важно 3 года полномасштабной войны․ Мир меняется, а Украина воюет несмотря на предательство ближайшего союзника

Украина защищает мировую демократию

Как отметил политолог, Украина уже видела "выборы" во время военного положения – на оккупированных территориях. Оккупационная власть осуществляла их под дулами автоматов, используя результаты для переизбрания российского диктатора Владимира Путина на пятый срок.

На территории, находящейся под контролем Киева, подобные практики невозможны. Важно защищать демократию и западные ценности, поэтому не следует заниматься буквоедством.

"Нелегитимность", которую запустила Россия, сейчас активно используется на Западе, и это – абсурд,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Возможно, в США считают, что атакуют непосредственно Зеленского и снижают его рейтинги, однако на самом деле они наносят вред институту президента и украинскому государству, что продолжает находиться в состоянии войны.

Поэтому текущая ситуация с выборами является четким маркером, чтобы проверить, придерживаются ли на Западе тех ценностей, которые в течение десятилетий пропагандировали Украине, или же Украине нужно напоминать об основах этих ценностей.

"Говорят, что в Штатах больше ценится прагматизм, а не ценности. Однако это также демократия, независимо от того, кто у власти – демократы или республиканцы. Через 2 года в США состоятся выборы в Конгресс. Будет интересно увидеть, как изменится ситуация и как избиратели будут оценивать безумное давление на Украину, которая защищает мировую демократию", – подытожил Чаленко.

Ранее Зеленский объяснил, что пока нет возможности организовать голосование в прифронтовых регионах и обеспечить безопасность международных наблюдателей из-за российских атак. Также он отметил, что не планирует десятилетиями оставаться у власти.