Проте Україна твердо дотримується демократії, тому на підконтрольній території такі практики є абсолютно неможливими. Політолог і голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в етері 24 Каналу зауважив, що "нелегітимність" Володимира Зеленського, яку активно використовують у США, є беззаперечним абсурдом.

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Україна захищає світову демократію

Як зазначив політолог, Україна вже бачила "вибори" під час воєнного стану – на окупованих територіях. Окупаційна влада здійснювала їх під дулами автоматів, використовуючи результати для переобрання російського диктатора Владіміра Путіна на п'ятий термін.

На території, що перебуває під контролем Києва, подібні практики неможливі. Важливо захищати демократію та західні цінності, тому не слід займатися буквоїдством.

"Нелегітимність", яку запустила Росія, зараз активно використовується на Заході, і це – абсурд,

– наголосив Ігор Чаленко.

Можливо, у США вважають, що атакують безпосередньо Зеленського й знижують його рейтинги, однак насправді вони завдають шкоди інституту президента та українській державі, що продовжує перебувати в стані війни.

Тому поточна ситуація з виборами є чітким маркером, щоб перевірити, чи дотримуються на Заході тих цінностей, які протягом десятиліть пропагували Україні, чи ж Україні потрібно нагадувати про основи цих цінностей.

"Кажуть, що в Штатах більше цінується прагматизм, а не цінності. Проте це також демократія, незалежно від того, хто при владі – демократи чи республіканці. Через 2 роки в США відбудуться вибори до Конгресу. Буде цікаво побачити, як зміниться ситуація і як виборці оцінюватимуть шалений тиск на Україну, яка захищає світову демократію", – підсумував Чаленко.

Раніше Зеленський пояснив, що наразі немає змоги організувати голосування у прифронтових регіонах та забезпечити безпеку міжнародних спостерігачів через російські атаки. Також він зауважив, що не планує десятиліттями залишатися при владі.