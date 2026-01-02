Городской голова Львова Андрей Садовый объяснил 24 Каналу, что проводить выборы во время войны чрезвычайно опасно, поскольку активизация боевых действий между турами может оставить страну без легитимной власти, чем непременно воспользуется Москва.

Смотрите также: Оккупированные территории – не единственное препятствие: эксперт о том, что нужно сделать перед выборами

Почему выборы во время войны могут сыграть на руку Москве?

"Я вообще не чувствую никакого избирательного всплеска. Возможно, кто-то готовится, но когда ежедневно решаешь миллион проблем, на это нет времени. Если уж говорить о президентских выборах, желательно провести все в один тур очень быстро", – сказал Садовый.

Важно! Действующее украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения, однако в Верховной Раде и в Офисе президента заявляют о готовности к беспрецедентным изменениям.

Среди кандидатов уже есть известные фавориты, и вряд ли появятся новые. Социология показывает, что Владимир Зеленский и Валерий Залужный имеют примерно одинаковую поддержку в первом туре.

Однако проведение выборов в один тур может привести к спорам из-за небольшой разницы голосов и погрешности, ведь любые выборы всегда создают конфликт в обществе, как это было до полномасштабной войны.

Я не представляю выборов во время войны из-за сложной логистики и организации избирательных комиссий. Наибольшая опасность – если между турами начнутся активные боевые действия, власть останется "подвешенной": старая потеряет легитимность, а новая еще не придет. Поэтому выборы следует проводить только в мирное время,

– объяснил Садовый.

Что известно о потенциальных выборах в Украине?