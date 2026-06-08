Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что уже даже раздаются мысли, что Армения хочет сближаться с ЕС, а не с Россией. Но не все так просто.

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Какая основная проблема Армении?

По словам Загороднего, судя по всему, большинство граждан Армении действительно склоняется к сближению с Европой. Однако Россия просто так это не оставит. Основная проблема в том, что нет страны, которая готова гарантировать безопасность Армении. Именно поэтому они вынуждены оставаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Никто не будет защищать Армению. США будут? Европа будет? Армения – достаточно небольшая страна. А возможностей у России достаточно много. То, что сейчас происходит – следствие российско-украинской войны. России не хватает ресурсов, чтобы удерживать все страны, которые были рядом уже много лет. Вот за Азербайджан готова стреляться Турция. А за Грузию и Армению кто вступится?,

– сказал Загородний.

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Политтехнолог назвал основную проблему Армении: смотрите видео 24 Канала

Конечно, вряд ли Россия начнет войну против Армении. Прежде всего у них нет общей границы. Однако вполне вероятно, что Кремль сейчас будет вкладывать деньги в расшатывание страны и искать компромат на нынешнюю власть.

Деньги и компромат творят большие "чудеса". Тем более в такой небольшой стране. Сколько нужно денег, чтобы скупить половину спецслужб Армении или половину полиции? Может быть вот такая комбинированная атака,

– заметил Загородний.

Россия уже угрожала Армении

Отношения России и Армении были традиционно крепкими, пока в Кремле не помогли Еревану в 2023 году удержать за собой Нагорный Карабах. После этого Армения начала склоняться к интеграции с Европой.

В мае российский диктатор Путин начал угрожать Армении, что там может произойти "украинский сценарий". Он настаивал, что Ереван должен провести референдум относительно возможного вступления страны в ЕС. Аналогичные угрозы высказывал и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также Россия усилила экономическое давление на Армению накануне выборов. Там уже запретили экспорт различных армянских товаров и угрожают усилить ограничения.

При этом Пашинян отмечает, что никакой напряженности между Арменией и Россией нет. Он пытается балансировать между Западом и Россией.