Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що вже навіть лунають думки, що Вірменія хоче зближатися з ЄС, а не з Росією. Але не все так просто.

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Яка основна проблема Вірменії?

За словами Загороднього, судячи з усього, більшість громадян Вірменії дійсно схиляється до зближення з Європою. Однак Росія просто так це не залишить. Основна проблема в тому, що немає країни, яка готова гарантувати безпеку Вірменії. Саме тому вони змушені залишатися в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС) та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Ніхто не захищатиме Вірменію. США будуть? Європа буде? Вірменія – досить невелика країна. А можливостей в Росії досить багато. Те, що зараз відбувається – наслідок російсько-української війни. Росії не вистачає ресурсів, щоб втримувати всі країни, які були поруч вже багато років. От за Азербайджан готова стрілятись Туреччина. А за Грузію та Вірменію хто заступиться?,

– сказав Загородній.

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Політтехнолог назвав основну проблему Вірменії: дивіться відео 24 Каналу

Звісно, навряд чи Росія розпочне війну проти Вірменії. Насамперед у них немає спільного кордону. Однак цілком ймовірно, що Кремль зараз вкладатиме гроші в розхитування країни та шукатиме компромат на теперішню владу.

Гроші та компромат творять великі "дива". Тим паче в такій невеликій країні. Скільки потрібно грошей, щоб скупити половину спецслужб Вірменії або половину поліції? Може бути ось така комбінована атака,

– зауважив Загородній.

Росія вже погрожувала Вірменії

Відносини Росії та Вірменії були традиційно міцними, допоки в Кремлі не допомогли Єревану у 2023 році втримати за собою Нагірний Карабах. Після цього Вірменія почала схилятися до інтеграції з Європою.

В травні російський диктатор Путін почав погрожувати Вірменії, що там може статися "український сценарій". Він наполягав, що Єреван має провести референдум щодо можливого вступу країни в ЄС. Аналогічні погрози висловлював і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Також Росія посилила економічний тиск на Вірменію напередодні виборів. Там вже заборонили експорт різних вірменських товарів та погрожують посилити обмеження.

При цьому Пашинян наголошує, що ніякої напруженості між Вірменією та Росією немає. Він намагається балансувати між Заходом та Росією.