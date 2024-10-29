Иначе судьба Беларуси: у Грузии есть последний шанс выйти из-под влияния Путина

Не успели в Грузии завершиться парламентские выборы, на которых большинство голосов получила пророссийская партия, как в страну приехал Виктор Орбан. Он сделал антиукраинское заявление и поддержал правящую партию. Поэтому оппозиции надо приложить много усилий, чтобы Грузия не превратилась в Беларусь.

Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов сказал 24 Каналу, что грузинские оппозиционные партии не признали результатов выборов и требуют переголосования. Также госсекретарь США Энтони Блинкен отметил большое количество фальсификаций на выборах в Грузии и осудил нарушение международных норм во время голосования.

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Какая самая большая проблема Грузии

В то же время приезд премьера Венгрии в Тбилиси свидетельство того, что сателлиты России разоблачаются тем, что так откровенно объединяются.

То, что Орбан еще до официального объявления результатов поздравил партию "Грузинская мечта", которая якобы набрала 54% голосов, и сделал антиукраинское заявление, на самом деле показывает лицо врага. А когда точно знаешь, кто твой враг, тогда легче ему противостоять,

– подчеркнул политолог.

Обратите внимание! Виктор Орбан в Тбилиси поздравил правительство "Грузинской мечты" с тем, что оно "условиях стремления к европейской интеграции", не позволило превратить Грузию "во вторую Украину".

Для Грузии это, по его мнению, большое испытание, а также, возможно, последний шанс не превратиться в Беларусь. Если грузины им не воспользуются, то путь у них будет только один – к постепенному закручиванию гаек и попаданию под влияние России.

Однако самая большая проблема Грузии – отсутствие единства оппозиции и единого лидера.

Результаты выборов, безусловно, сфальсифицированы, как указывают независимые экзит-полы, "Грузинская мечта" себе накрутила больше примерно на 15%, хотя на самом деле набрала чуть более 40% голосов.

Оппозиционные партии вместе должны были бы набрать большинство голосов, но они выстрелили себе в ногу. Поэтому если грузинская оппозиция в этот кризисный момент не объединится и не скоординирует правильно протестные настроения, то Грузия пойдет по пути поглощения ее Россией и вхождения в так называемое "Союзное государство",

– считает Максим Несвитайлов.

Напомним, что главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, комментируя приезд Орбана в Грузию, считает, что для премьера Венгрии важно поддерживать жесткую модель подавления протестов. Орбан, вероятно, предполагает, что такой сценарий возможен в Венгрии, поэтому хочет поспособствовать этому вектору.