Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов сказав 24 Каналу, що грузинські опозиційні партії не визнали результатів виборів і вимагають переголосування. Також держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив на великій кількості фальсифікацій на виборах в Грузії і засудив порушення міжнародних норм під час голосування.

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Яка найбільша проблема Грузії

Водночас приїзд прем'єра Угорщини до Тбілісі свідчення того, що сателіти Росії викриваються тим, що так відверто об'єднуються.

Те, що Орбан ще до офіційного оголошення результатів привітав партію "Грузинська мрія", яка нібито набрала 54% голосів, та зробив антиукраїнську заяву, насправді показує обличчя ворога. А коли точно знаєш, хто твій ворог, тоді легше йому протистояти,

– підкреслив політолог.

Зверніть увагу! Віктор Орбан в Тбілісі привітав уряд "Грузинської мрії" з тим, що він "умовах прагнення до європейської інтеграції" не дозволив перетворити Грузію "на другу Україну".

Для Грузії це, на його думку, велике випробування, а також, можливо, останній шанс не перетворитись на Білорусь. Якщо грузини ним не скористаються, то шлях у них буде тільки один – до поступового закручування гайок і потрапляння під вплив Росії.

Проте найбільша проблема Грузії – відсутність єдності опозиції і єдиного лідера.

Результати виборів, безумовно, сфальсифіковані, як вказують незалежні екзит-поли, "Грузинська мрія" собі накрутила більше на приблизно 15%, хоча насправді набрала трохи понад 40% голосів.

Опозиційні партії разом мали б набрати більшість голосів, але вони вистрілили собі в ногу. Тому якщо грузинська опозиція в цей кризовий момент не об'єднається і не скоординує правильно протестні настрої, то Грузія піде шляхом поглинання її Росією та входження в так звану "Союзну державу",

– вважає Максим Несвітайлов.

Нагадаємо, що головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, коментуючи приїзд Орбана до Грузії, вважає, що для прем'єра Угорщини важливо підтримувати жорстку модель придушення протестів. Орбан, імовірно, припускає, що такий сценарій можливий в Угорщині, тому хоче посприяти цьому вектору.