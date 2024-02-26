Какова основная цель Путина в войне против Украины после выборов: президент Чехии высказал свое мнение

В России в марте 2024 года ожидается проведение выборов на пост президента страны-агрессора. Чешский президент Петр Павел рассказал, какова главная цель Владимира Путина в войне против Украины после переизбрания.

Российский диктатор Владимир Путин после переизбрания на очередных "выборах" может сконцентрироваться на полном захвате оккупированных территорий. В частности, на Донбассе.

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Возможная цель Путина в войне после переизбрания

Президент Чехии Петр Павел высказался о вероятно основной цели, которую может поставить перед собой действующий глава Кремля Путин.

Президент России Владимир Путин после ожидаемого переизбрания на пост главы государства будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей – полного контроля над оккупированными регионами, особенно над Донбассом,

– заявил он.

При этом чешский президент отметил, что война в Украине не закончится быстро, "поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей".

"Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что в принципе должно быть поддержано", – заявил он.

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