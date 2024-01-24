Конец Путина близок как никогда: что грозит Кремлю на выборах
Россию заполонили километровые очереди. На этот раз не за яйцами или курятиной, а чтобы отдать свою подпись за выдвижение на президентские выборы "антивоенного" кандидата – Бориса Надеждина.
Общественный деятель, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов прокомментировал это явление 24 Каналу. По его словам, Надеждин представляет большую угрозу для Кремля на этих выборах.
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Российским властям важно продемонстрировать, что президентские выборы, которые состоятся в марте 2024 года, "легитимны" и "конкурентны". Когда предыдущая "антивоенная" кандидатка Катерина Дунцова начала набирать популярность, ее быстро убрали из информпространства и решили поискать кого-то менее заметного, как вот бывший депутат госдумы Борис Надеждин.
Надеждин – это так называемый системный либерал. От нечего делать бросить вызов Путину и пойти на огромный риск он не смог бы, потому что привык к хорошей комфортной жизни,
– отметил Мурзагулов.
Он остался в России и взаимодействует с властями, что о многом свидетельствует. Как и то, что в вопросе территориальной целостности Украины, он полагается на конституцию страны-агрессора.
Кремль кое-что не учел
Российские власти недооценили, насколько сильно население устало от Путина и войны. Людям все равно, за кого голосовать – только бы это не был действующий президент.
Дело не в Надеждином, а в том, что Путин всех достал. Все вдруг начали верить, что что-то может измениться. Это убийственная вера для Путина. Это свидетельствует о том, что конец Путина близок как никогда,
– констатировал Мурзагулов.
По его мнению, даже если Кремль снова все подтасует на выборах, эта масса озлобленных людей никуда не денется. Может быть, в России начнутся необратимые процессы.
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- Глава Кремля 8 декабря объявил, что примет участие в президентских выборах. Перед этим он изменил российскую конституцию, запрещавшую баллотироваться трижды подряд.
- Избирательный процесс полностью контролируется Кремлем, поэтому, скорее всего, Путина снова "переизберут". Об этом даже оговорился его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который навангировал диктатору более 90% голосов.
- На фоне подготовки к выборам Путин подписал закон о голосовании в военное время. Теперь ЦИК сможет перенести процедуру, если будет угроза жизни гражданских.