Конец Путина близок как никогда: что грозит Кремлю на выборах

Россию заполонили километровые очереди. На этот раз не за яйцами или курятиной, а чтобы отдать свою подпись за выдвижение на президентские выборы "антивоенного" кандидата – Бориса Надеждина.

Общественный деятель, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов прокомментировал это явление 24 Каналу. По его словам, Надеждин представляет большую угрозу для Кремля на этих выборах.

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Российским властям важно продемонстрировать, что президентские выборы, которые состоятся в марте 2024 года, "легитимны" и "конкурентны". Когда предыдущая "антивоенная" кандидатка Катерина Дунцова начала набирать популярность, ее быстро убрали из информпространства и решили поискать кого-то менее заметного, как вот бывший депутат госдумы Борис Надеждин.

Надеждин – это так называемый системный либерал. От нечего делать бросить вызов Путину и пойти на огромный риск он не смог бы, потому что привык к хорошей комфортной жизни,

– отметил Мурзагулов.

Он остался в России и взаимодействует с властями, что о многом свидетельствует. Как и то, что в вопросе территориальной целостности Украины, он полагается на конституцию страны-агрессора.

Кремль кое-что не учел

Российские власти недооценили, насколько сильно население устало от Путина и войны. Людям все равно, за кого голосовать – только бы это не был действующий президент.

Дело не в Надеждином, а в том, что Путин всех достал. Все вдруг начали верить, что что-то может измениться. Это убийственная вера для Путина. Это свидетельствует о том, что конец Путина близок как никогда,

– констатировал Мурзагулов.

По его мнению, даже если Кремль снова все подтасует на выборах, эта масса озлобленных людей никуда не денется. Может быть, в России начнутся необратимые процессы.

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