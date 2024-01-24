Громадський діяч, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов прокоментував це явище 24 Каналу. За його словами, Надєждін становить велику загрозу для Кремля на цих виборах.

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Російській владі важливо продемонструвати, що президентські вибори, які відбудуться в березні 2024 року, "легітимні" й "конкурентні". Коли попередня "антивоєнна" кандидатка Катєріна Дунцова почала набувати популярності, її швидко прибрали з інформпростору й вирішили пошукати когось менш помітного, як-от колишній депутат держдуми Боріс Надеждін.

Надєждін – це так званий системний ліберал. Знічев'я кинути виклик Путіну й піти на величезний ризик він не зміг би, тому що звик до хорошого комфортного життя,

– зазначив Мурзагулов.

Він лишився в Росії і взаємодіє з владою, що багато про що свідчить. Як і те, що в питанні територіальної цілісності України він покладається на конституцію країни-агресорки.

Кремль дещо не врахував

Російська влада недооцінила, наскільки сильно населення втомилось від Путіна й війни. Людям байдуже, за кого голосувати – аби це не був чинний президент.

Річ не в Надєждінє, а в тому, що Путін усіх дістав. Усі раптом почали вірити, що щось може змінитись. Це вбивча віра для Путіна. Це свідчить про те, що кінець Путіна близький як ніколи,

– констатував Мурзагулов.

На його думку, навіть якщо Кремль знову все підтасує на виборах, ця маса озлоблених людей нікуди не подінеться. Можливо, у Росії почнуться незворотні процеси.

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