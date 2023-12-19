"Вечный президент": какова реакция Запада на российский предвыборный фарс

Владимир Путин помпезно заявил, что идет на так называемые "выборы" президента России. Его уже давно считают "вечным президентом".

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, прокомментировав будущие выборы в России в марте 2024 года.

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Как на Западе реагируют на действия Путина

Как отметил Пионтковский, на Западе практически никак не реагируют на так называемую "предвыборную кампанию" Путина. За этим следят только сами россияне или незначительное количество людей, заинтересованных в России. Его давно уже воспринимают "вечным президентом". Потому никого не интересует, как Путин собирается все это оформлять.

Однако недавно одна из эмигрантских групп оформила обращение к западным лидерам, правительствам и обществам. Там призвали пойти на решительные шаги, чтобы объявить Путина незаконным узурпатором власти после того, как он снова вступит в должность где-то в мае 2023 года.

Там призвали лидеров мира объявить Путина незаконным президентом и не поддерживать отношения с ними. Как на это отреагируют в G7? Не исключаю любые варианты. Я думаю, что мир вышел с этой недели в лучшем состоянии, чем заходил. Все разговоры об усталости от Украины, мне кажется, были "обнулены",

– сказал Пионтковский.

Выборы в России: коротко