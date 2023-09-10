У Кремля проблема с Хакасией: что произошло в этом регионе

В России 10 сентября продолжается так называемый "единый день голосования". Интересна ситуация в республике Хакасия, где в 2018 году на выборах благодаря протестному голосованию победил коммунист Валентин Коновалов.

Протестное голосование в 2018 году состоялось из-за пенсионной реформы, которая предполагала увеличение пенсионного возраста. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что тогда свои кандидатуры сняли все кандидаты, кроме того, который и победил.

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Что происходит в регионе

Сегодня ситуация в республике не столь острая, как 5 лет назад, ведь тогда было много недовольных пенсионной реформой, в частности, пенсионеров и людей предпенсионного возраста, которые являются самыми ответственными избирателями. Этим можно объяснить победу кандидата-коммуниста.

Политолог и социолог объяснил ситуацию в Хакасии: смотрите видео

Теперь ситуация изменилась, а с кандидатом, вероятно, провели "воспитательный разговор" и обо всем договорились.

Так часто бывает, когда приходит депутат или губернатор, говорящий, что выступает против власти, за народ, но с ним проводят воспитательную беседу, дальше у него появляется квартира, машина, счета в банках и он постепенно становится все более терпеливым к недостаткам российской государственной или экономической жизни,

– сказал Игорь Эйдман.

В России продолжается "единый день голосования"