"Референдум против Путина и войны": пропаганда полностью игнорирует одну тему перед выборами

В России собирают подписи для выдвижения на президентские выборы бывшего депутата госдумы Бориса Надеждина. В настоящее время он "единственный антивоенный кандидат", после того как ЦИК отказала в выдвижении Катерине Дунцовой.

Российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский прокомментировал этот феномен 24 Каналу. Он подчеркнул, что люди, которые ставят свои подписи за Надеждина, очень рискуют.

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"Подписи за Надеждина представляются референдумом против войны и даже против Владимира Путина для кого-то. По крайней мере, об этом люди говорят в социальных сетях", – отметил Олевский.

Неизвестно, чем эта история завершится. Возможно, таким способом власти хотят получить списки людей, которые не поддерживают войну против Украины.

Что известно о Надеждине

Несмотря на "антивоенную" риторику, Надеждин делал довольно противоречивые заявления, в частности о территориальной целостности Украины. В интервью SOVA он сказал, что "это вопрос переговоров и мирного договора", и добавил, что будет решать его в соответствии с российской конституцией.

Путин незаконно аннексировал оккупированные территории Украины и вписал их в конституцию. Поскольку Надеждин полагается на ее положения, то он не собирается возвращать Крым, Донетчину, Луганщину, Херсонщину и Запорожье.

Олевский отметил, что Надеждин вынужден следовать основному государственному документу ввиду нынешней ситуации в России, хотя может иметь другое мнение. Значительно важнее то, что говорят люди, стоящие в очередях для подписей.

Хочу обратить внимание, что официальные российские СМИ, то есть пропаганда, просто полностью это (очереди людей для подписей – 24 Канал) игнорируют,

– подытожил Олевский.

Выборы в России: основное