"Референдум против Путина и войны": пропаганда полностью игнорирует одну тему перед выборами
В России собирают подписи для выдвижения на президентские выборы бывшего депутата госдумы Бориса Надеждина. В настоящее время он "единственный антивоенный кандидат", после того как ЦИК отказала в выдвижении Катерине Дунцовой.
Российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский прокомментировал этот феномен 24 Каналу. Он подчеркнул, что люди, которые ставят свои подписи за Надеждина, очень рискуют.
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"Подписи за Надеждина представляются референдумом против войны и даже против Владимира Путина для кого-то. По крайней мере, об этом люди говорят в социальных сетях", – отметил Олевский.
Неизвестно, чем эта история завершится. Возможно, таким способом власти хотят получить списки людей, которые не поддерживают войну против Украины.
Что известно о Надеждине
Несмотря на "антивоенную" риторику, Надеждин делал довольно противоречивые заявления, в частности о территориальной целостности Украины. В интервью SOVA он сказал, что "это вопрос переговоров и мирного договора", и добавил, что будет решать его в соответствии с российской конституцией.
Олевский отметил, что Надеждин вынужден следовать основному государственному документу ввиду нынешней ситуации в России, хотя может иметь другое мнение. Значительно важнее то, что говорят люди, стоящие в очередях для подписей.
Хочу обратить внимание, что официальные российские СМИ, то есть пропаганда, просто полностью это (очереди людей для подписей – 24 Канал) игнорируют,
– подытожил Олевский.
Выборы в России: основное
- "Дорогая бюрократия", как эту процедуру назвал Дмитрий Песков, намечена на 15–17 марта 2024 года. Владимир Путин не решался объявить о баллотировании до 8 декабря.
- И это неудивительно, ведь в России достаточно напряженная ситуация. Кроме проблем с экономикой и отоплением, страна-агрессор все чаще испытывает дроновые атаки, а также ею распространяются протестные настроения башкиров и жен мобилизованных.
- В то же время почти не остается сомнений в том, что Путина в очередной раз "переизберут". К слову, он подписал закон о голосовании в военное время.