Его переигрывает даже Гиркин: почему Путин так боится конкуренции и дебатов
В следующем году в России должны пройти президентские выборы. Впрочем, Владимир Путин настолько боится любых конкурентов, что даже ни разу не участвовал в дебатах. К слову, о своем намерении баллотироваться заявил и находящийся в российском СИЗО террорист Игорь Гиркин, имеющий, что забросить Путину.
Игоря Гиркина на выборы из тюрьмы не выпустят, но и не ликвидируют. Такое мнение 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что сегодня террорист не представляет серьезной угрозы, но для которого дебаты стали бы возможностью "переиграть" Путина.
Смотрите также Путин сейчас очень нервный: куда мог скрыться Песков после заявления о выборах в России
Не конкурент Путину
Гиркина нельзя назвать серьезным соперником для российского диктатора. У него даже нет такого влияния, как было у Евгения Пригожина, в частности, собственная армия, медиаимперия, большие деньги. Поэтому Гиркин не представляет большой опасности.
Его посадили только потому, что он перешел красную линию – очень резко критиковал Путина и, в конце концов, это всем надоело. К тому же он "наехал" не только на Путина, но и поиздевался над Алиной Кабаевой, наверное, это было за пределом разрешенного и его посадили,
– сказал Сергей Жирнов.
Выпускать Гиркина из тюрьмы также никто не будет, ведь он значительно моложе бункерного деда и в любых дебатах очень легко его "переигрывает". К тому же вести дебаты российский диктатор совсем не умеет.
"За 23 года Путин ни разу не участвовал в дебатах. Он может говорить только тогда, когда все под полным контролем: в зале нет настоящих журналистов, ему задают заранее подготовленные вопросы, тогда он чувствует себя в своей тарелке", - заметил экс-сотрудник КГБ. и Службы внешней разведки России
Жирнов объяснил, почему Путин не участвует в дебатах: смотрите видео
Почему Путин боится дебатов
Для кремлевского руководителя поучаствовать в дебатах означает переступить через собственное достоинство. Главным месседжем Путина всегда было то, что он не нуждается в предвыборной кампании, ведь заранее знает, кто там победит. Это еще раз доказывает, что никаких выборов в России никогда не проводилось.
Одной из причин, почему так называемый президент России никогда не участвовал в дебатах, есть особое отношение, к которому он стремится.
Если бы Путин вышел на дебаты – это означало бы, что он такой же, как другие, но он не хочет этого признавать,
– подчеркнул Жирнов.
Также важно, что любая предвыборная кампания предусматривает отчет о проделанной работе. Если бы Путину пришлось встретиться с Гиркиным, он не имел бы, что ему возразить. Гиркин напомнил бы об обещании не менять конституцию, пенсионный возраст и не нападать на Украину, потому что диктатор когда-то признал ее в тех пределах, которые были на момент распада Советского Союза.
На самом деле Путин 23 года лжет, в том числе и внутри России, поэтому, очевидно, он не может выйти ни на какие серьезные дебаты,
– подытожил Жирнов.
Выборы в России: что известно
- Весной 2024 года в России запланированы выборы. Но часть администрации российского диктатора уже говорит об их нецелесообразности и опасается возникновения. "вредной" дискуссии, которая опасна во время войны.
- В администрации Путина уже выбрали интересный критерий для всех кандидатов – не моложе 50 лет. Все для того, чтобы у людей ненароком не создалось впечатление, что бункерный дед уже не тот человек, который "приходил с твердой рукой к власти".
- Ранее рупор Кремля Дмитрий Песков прославился заявлением по поводу предстоящих выборов в России. В частности, он назвал этот процесс бюрократией и "предсказал" победу Владимира Путина.