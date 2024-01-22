Раскол внутри Кремля: какие проблемы возникли у Путина перед выборами

Результаты предстоящих президентских выборов России известны всем. Однако, несмотря на это, кремлевский режим столкнулся со многими проблемами, которые могут иметь последствия.

Внутренние проблемы России могут доставить немалые хлопоты, которые совершенно нежелательны накануне выборов. Детальнее о том, что происходит в стране-агрессоре 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Какие риски существуют для Путина сейчас

Уже скоро, в марте этого года, в России состоятся перевыборы Владимира Путина на пост президента. В то же время все не идет так гладко, как этого хотелось бы российскому диктатору.

Думаю, Кремль действительно опасается, потому что накопившихся проблем много, начиная с декабрьской проблемы с ценами на яйца и курятину, заканчивая проблемами с ЖКХ и женщинами мобилизованных. Даже внутри самой кремлевской администрации есть проблемы,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Это связано с противоречиями во взглядах по организации так называемых "выборов". Политическое крыло Кремля во главе с главой правительства России Сергеем Кириенко убеждало Путина не разгонять в предвыборной кампании тему войны, ведь это ему совсем не выгодно, учитывая отсутствие значительных побед или продвижений.

"Путин решил пойти по пути, который ему подсказала так называемая "партия войны" – Борис Громов (экс-губернатор Московской области, генерал), Николай Патрушев (секретарь совбеза – 24 Канал) и прочие. Когда Путин объявлял о своей кандидатуре, делал это в окружении военных. То есть он поставил на следующую "шестилетку" главную тему войны", – объяснил Жирнов.

Во время церемонии к так называемому "Дню героев отечества" в России Путин заявил, что пойдет на новый срок, потому что сегодня "иначе нельзя". Это был его ответ на просьбу пророссийского боевика Артема Жоги.

Следует также отметить, что в 2024 году для Владимира Путина будет две важные даты. Речь идет о 17 марта – непосредственно президентских выборах, а также 7 мая – инаугурация Путина.

"Пока Путин полностью не вступил в свои обязанности, он, скорее всего, не будет делать никаких разных шагов. А после 7 мая он может и объявлять мобилизацию, и прибегать к более резким действиям", – подытожил Жирнов.

Для Путина нет ничего важнее выборов