Переизбранный Трамп – очень опасен для Украины и мира: откровенный разговор с Пионтковским

Дональд Трамп имеет все шансы победить Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Уже сейчас, согласно рейтингам, у него на 5% больше поддержки среди общества. Однако победа Трампа - очень опасна не только для Украины, но и для мира.

Дональд Трамп кричит о "завершении войны за 24 часа", но его методы могут быть угрожающими. Подробно о выборах в США, всех рисках и опасности для Украины – в разговоре с российским публицистом Андреем Пионтковским на 24 Канале.

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Что в США думают об ударах по территории России

Замечают ли в США наши успехи по увеличению "руки" Валерия Залужного или Кирилла Буданова, возможно еще каких-то представителей силовых структур? Сам факт того, что прилетает в Санкт-Петербург – родной город Владимира Путина и не только, это вообще является какой-то темой в рамках этого украинского вопроса, что мы бьем по российской территории, и оно нам нравится?

Прежде всего это заполняет ленту новостей. Я уже рекомендовал украинским зрителям такой замечательный ресурс NewsBreak – свежие новости. Сейчас там целиком доминирует взрыв нефтяных запасов в Ленинградской области. Это (увеличение ударов по военным объектам на территории России – 24 Канал) чувствуется. Аналитического широкого обсуждения я еще не заметил, но лента новостей реагирует очень оперативно.

В интервью Financial Times Кирилла Буданова спросили, не боится ли Украина эскалации – вдруг Россия будет использовать ядерную бомбу? На что Буданов ответил, что мы будем делать то, что считаем нужным. Два года назад вопрос эскалации стоял постоянно, обсуждается ли сейчас этот пункт, или "делайте с Россией, что хотите"?

После разоблачения скандальных переговоров Уильяма Бернса (директор ЦРУ – 24 Канал) в Москве 2 ноября 2021 года, когда он заключил устное телефонное соглашение с Владимиром Путиным. Мы неоднократно здесь обсуждали, что Путин не пойдет дальше Украины, не будет угрожать странам НАТО – такое себе обещание. А для чего тогда существует НАТО, чтобы у Путина выпрашивать такое обещание?

В ответ Бернс обещал со своей стороны, что Соединенные Штаты не позволят украинцам наносить удары собственно по российской территории. Это вообще был такой серый пункт, его устное соглашение, которое отрицалось противниками Бернса внутри администрации.

Думаю, сейчас этот вопрос не поднимается. В свое время дискуссионным в Вашингтоне было даже, может ли Украина наносить удары по Крыму, но потом сказали, что Крым – это территория Украины. Мне кажется, сейчас никаких ограничений по этому поводу на Украину не накладывается.

Кто в США работает против Украины

В конце прошлой недели Джо Байден выступил с речью, а республиканцы с демократами сказали, что якобы договорились и будут голосовать по поводу границы и, соответственно, военной помощи Украине. Эта неделя наступила. Какие ожидания? Наступит ли момент истины?

Ситуация абсурдная. Подавляющее большинство членов Палаты представителей всегда последовательно выступало за поддержку Украины. И, возможно, республиканцы даже и больше.

Последние две недели я подробно рассказывал о замечательном документе, который разработали три лидера Главной комиссии Палаты представителей по обороне и пограничным делам и разведке – республиканцы, который называется Plan for Victory in Ukraine – "План Победы в Украине", который резко критикует Байдена за недостаточную, непоследовательную помощь Украине, которая всегда опаздывает.

Этот план четко формулирует, что нужно сделать для того, чтобы Украина одержала победу, но в кратчайшие сроки. Для этого надо передать прежде всего в достаточном количестве истребители F-16 и дальнобойные ракеты максимальной дальности.

Пока американцы передают ракеты с дальностью 200 километров, а максимальная дальность – 300 километров. То есть (план предусматривает – 24 Канал) набор тех средств, которые позволят Украине путем дистанционного воздействия заставить российскую группировку покинуть Крым. Это будет огромным военным успехом украинской армии, потому что снабжение всего корпуса оккупационных войск идет через Крым.

Кроме того, это огромное психологическое и политическое поражение для Путина, для всего режима в целом.

Казалось бы, понятно. Но почему при этом до сих пор нет голосования? Это абсолютно абсурдно и позорно, потому что это вопрос важнейшего геополитического значения. Победа Украины сейчас – это вопрос, который решает судьбу мира на ближайшие десять лет.

Прежде чем закончить тему с голосованием, не могу не вспомнить такой сюжет: сейчас в Европе популярна тема, что война с Россией неизбежна, надо готовиться, проводить маневры, реформировать армию. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что на подготовку надо 5 лет и тогда, мол, они будут готовы к войне с Путиным.

О чем вы думаете, господа? Создать европейскую армию? Вы уже сегодня имеете европейскую армию – это Вооруженные Силы Украины.

Либо Украина одержит победу над Путиным сегодня, либо Европа проиграет эту войну завтра. Потому что если украинская армия не получит необходимый для победы набор вооружения, и Путин победит, то все эти европейские планы "подготовиться за пять лет" – не будут иметь никакого значения.

На фоне этого интриги в Палате представителей выглядят смешными, позорными. Почему же, казалось бы, большинство не может реализовать этот законопроект? Этому мешает небольшая кучка самых отъявленных трампистов, в частности "знаменитая" Марджори Тейлор Грин.

5 – 6 отъявленных "трампистов" бегают по Палате, распространяют слухи о том, что Украина якобы тоталитарное государство, там запрещены 11 партий, там "великий христианский проповедник" Павел преследуется, и вообще там якобы вся помощь разворовывается.

Эти люди запугали, повторяют маневры с председателем, спикером Палаты – Майклом Джонсоном. Он умный, нормальный трампист. Постоянно начинает свои заявления с правильных фраз о том, что Путина надо остановить, необходимо помочь Украине и так далее. Но потом после этих правильных фраз он начинает нести разную чушь якобы все-таки США должны позаботиться прежде всего о безопасности собственной границы.

Дело объясняется очень просто. Эта группа отъявленных трампистов – 5 – 6 человек – его шантажирует. Шантажируют тем, что снимут его с поста спикера, а ему хочется оставаться спикером. Это приятно, это третий человек (в политике США – 24 Канал).

Они уже сделали это с двумя его предшественниками. Из-за того, что у республиканцев небольшое, буквально 3 – 4 голоса большинство в Палате представителей, то 5 – 6 республиканцев могут инициировать смену спикера. Сейчас весь Вашингтон знает, что Джонсон колеблется. Ему прямо сказали: если поставишь на голосование вопрос помощи Украине, то через несколько часов ты перестанешь быть спикером.

В большой демократии кучка людей, которые никого не представляют, кроме одного Трампа, может блокировать процесс, блокировать помощь союзнику, который ведет войну, защищая весь свободный мир. Несмотря на то, что этот законопроект поддерживается подавляющим большинством. Как именно решится эта проблема в ближайшую неделю – будем надеяться.

Уже даже люди, которых мы внутри администрации не учитывали как справедливых друзей Украины, например Джейк Салливан (советник Байдена по вопросам нацбезопасности – 24 Канал) видят, что идет к катастрофе.

Именно в таких высказываниях описывают ситуацию и Джо Байден, и Энтони Блинкен, и Ллойд Остин. Они обращаются к Палате, что Украине уже нет помощи, не хватает средств для ведения боевых операций.

Ситуация драматическая. Считаю, что Салливан еще на форуме в Женеве обещал, что вопрос обязательно будет решен в течение двух недель. Но с тех пор неделя уже прошла. Даем последнюю дату – до 1 февраля. Либо этот закон будет проголосован, либо Америка продемонстрирует свою недееспособность и как мировое государство просто вычеркивается из истории. Это не может произойти из-за прихоти нескольких людей.

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Вот такая ситуация. Я ее подробно описал еще для того, чтобы подчеркнуть отношение Дональда Трампа к Украине. Потому что сейчас возникли разговоры в Украине, что вот и Борис Джонсон сказал, что Трамп вроде бы будет совсем неплохой, если он поддержит Украину.

Мы видим, как он поддерживает Украину. Именно благодаря его личным усилиям, ближайшие к нему люди – его личный "спецотряд", блокируют помощь Украине уже три месяца.

Его заявление, что он якобы в течение 12 часов договорится с Путиным и остановит войну, интерпретировать только одним образом. О чем он договорится с Путиным? О капитуляции Украины. Он договорится с Путиным о том, чтобы прекратить поставки оружия. Ситуация с Трампом – предельно понятна.

Сообщалось, что голосование будет на следующей неделе – она наступила. Это все же важный вопрос, там, в том числе, и вопрос границы. Когда это голосование состоится? Оно есть в графике?

Я вам сказал, эта формулировка показывает всю нелепость ситуации. Все понимают результат, если законопроект только поставят на голосование. Это будет, конечно, огромное большинство в пользу Украины. Процедурный вопрос решает судьбу мира.

Сейчас именно в таких высказываниях и руководители американского государства, и европейцы, возмущенные всей этой ситуацией. Они открыто критикуют Соединенные Штаты. В свою очередь, единственный положительный эффект этого американского конфуза, что европейцы резко усиливают политическую и финансовую поддержку Украины – кто-то 7 миллиардов, кто-то 10 приносит.

Все эти разговоры о том, что от Украины якобы устали не подтверждаются. В Украину один за другим приезжают премьеры, министры иностранных дел Великобритании, Франции, привозят пакеты оружия.

Европа резко повернулась в сторону Украины. Они поняли, что им грозит путинское нашествие в случае, если героическая украинская армия будет лишена вооружения и не сможет остановить восточные орды.

А все эти разговоры о том, что партнерам нужно 5 лет, чтобы подготовить армию – они смешные. У вас есть европейская армия, которая способна в течение нескольких месяцев одержать победу и закрыть вопрос угрозы с Востока. Для этого только надо отдать то оружие, которое давно уже обещано.

Кто станет кандидатом от республиканцев

Многие считают, если Дональд Трамп придет к власти в США, то это катастрофа. После того как Рон Десантис снялся с выборов в его пользу, то номинация Трампа от Республиканской партии уже решена?

Ничего подобного. Завтра будет очень важный праймериз в Нью-Гэмпшире. Прежде всего сегодня нет безоговорочного преимущества Трампа. Сейчас по опросам общественного мнения у Трампа – 50%, у Никки Хейли – 40%. Эти цифры преодолеваются.

Я не исключаю, что на реальных голосованиях она усилит свои позиции. В целом вопрос не решен. Мы знаем жесткую проукраинскую позицию Никки Хейли. Сейчас ее поддерживает истеблишмент Республиканской партии, многие доноры как республиканской, так и демократической партии выражают ей поддержку.

Кроме того, я постоянно обращаю внимание на такой парадокс, что Никки Хейли является сегодня кандидатом в президенты, в котором больше всего нуждается американское общество.

Сегодня осталось 3 кандидата на президентский пост:

Джо Байден;

Дональд Трамп;

Никки Хейли.

Есть несколько опросов общественного мнения: если на президентских выборах будет противостояние Трампа и Байдена, кто победит?

До недавнего времени все опросы давали результаты примерно 1%. Последние две недели Трамп уверенно побеждает Байдена на примерно 5%. Потому что основные группы поддержки Байдена, которые обеспечили его победу в 2020 году – это леволиберальные группы, партии, афроамериканцы и молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Примерно 80% из них голосовали за Байдена.

Сейчас они пронизаны популярными в этой среде пропалестинскими настроениями. Они критикуют Байдена за поддержку Израиля. Он, кстати, под этим давлением вроде уступает немного, убеждая Израиль остановить наступательную операцию. Но факт в том, что его рейтинги просели. Трамп уверенно выигрывает у него 5%.

Посмотрим на опрос, кто победит, если в финале президентской гонки примут участие Байден и Никки Хейли. Никки Хейли выигрывает у Байдена 17% по результатам опроса. Она гораздо увереннее, чем Трамп, потому что ее практически поддерживают все независимые кандидаты.

Но американских избирателей, грубо говоря, раскалывает на три категории:

люди традиционно склонные голосовать за демократов и республиканцев примерно по 40%;

независимые, что колеблются – 20%.

Никки Хейли очень грамотно строит свою избирательную кампанию. Она подчеркнуто против Байдена и Трампа – против 80-летних кандидатов, которые смотрят в прошлое. Нам нужно будущее, победа в мировой войне, абсолютная поддержка Украины и Израиля.

А почему они не проведут такой опрос на всю американскую аудиторию: "Кого вы считаете лучшим кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки – Трампа или Хейли? Я уверен, если эти опросы покажут, что выиграет Хейли с большим перевесом, то у Трампа и Байдена будут очень большие антирейтинги. То есть позиция Хейли наиболее популярна среди большинства американских избирателей.

Но почему тогда не исключено и даже вероятно, что она проиграет праймериз? Потому что она выиграет на общей американской аудитории. А выборы республиканских праймериз – это не общая американская аудитория и даже не республиканская. На праймериз ходят, как правило, наиболее заангажированные партийные активисты. В частности, большая дисциплинированная группа фанатов Трампа.

Это один из парадоксов и недостатков такой американской жесткой двухпартийной системы. Кандидат, который, возможно, больше всего соответствует запросу избирателей и выигрывал бы выборы у любого соперника, не может пройти на эти президентские выборы через "сито" своей партии.

Почему я настаиваю на проведении такого опроса? Потому что он прочистит мозги многим американцам, если в опросе выяснится, что Хейли гораздо популярнее Трампа. Она, возможно, не популярнее Трампа среди фанатиков Республиканской партии, но на общем американском опросе, на американской выборке – справедливо, чтобы она победила на этих выборах.

Есть несколько путей помочь ей в этом. Прежде всего именно такой опрос поможет ей увеличить шансы на еще предстоящих праймериз во многих штатах. Если людям будет наглядно показано, что американское общество нуждается в ней больше, чем в Трампе, – она может и выиграть эти праймериз.

Также я не исключаю чрезвычайную ситуацию, потому что слишком опасна ситуация доверять Трампу кресло в Овальном кабинете с его таким отношением к Украине.

Предположим, что в июле будет съезд Республиканской партии. Предположим, что наши надежды не оправдаются, и действительно Трамп будет выдвинут кандидатом от Республиканской партии.

В августе будет съезд Демократической партии. И вообще теоретически ничего не мешает Демократической партии выдвинуть на выборы не Джо Байдена, который, скорее всего, проиграет Трампу, а Никки Хейли, которая, скорее всего, у Трампа выиграет.

А такое было в истории?

Не было. Но не было такой ситуации, когда была реальная возможность появления в Белом доме врага США, человека, который хочет поражения Украины и делает все для этого. Он хочет поражения Соединенных Штатов в мировой войне и делает все для этого. Это понимает и политический класс Соединенных Штатов.

Я думаю, что Трампа не допустят в Белый дом. И это будет не нарушением демократии, а проявлением ее.

Вот эта жесткая двухпартийная система не позволяет самому популярному кандидату победить в выборах. Мы постараемся исправить этот изъян американской избирательной системы.

Что может произойти, если Трамп победит на выборах

Трамп на днях в сотый раз сказал, что за 24 часа закончит войну. Владимир Зеленский приглашал его, чтобы поговорить на эту тему – как ее закончить. В Кремле уже сделали соответствующее заявление. Там сказали, что никаких вариантов не видят, будут продолжать войну и так далее. То есть Кремль четко фиксирует позицию, что он не собирается идти на какие-то уступки Трампу или вообще на какие-то договоренности с ним.

Разве Трамп предлагает Кремлю идти на какие-то уступки? Трамп предлагает закончить войну. При каких условиях он об этом говорит? Договориться с Путиным об окончании войны можно только одним способом – добиться капитуляции Украины. Добиться этого можно, если прекратить поставки вооружения. Путин и Трамп прекрасно понимают друг друга. Они будто "перемигиваются" через океан.

Я вам расскажу, что произойдет в последнюю декаду января 2025 года, если Трамп окажется в Белом доме. По тем причинам, которые изложил, я уверен, что он не окажется. Но если так, 21 января Трамп приносит присягу на пост президента Соединенных Штатов, с 22 января во многих странах Центральной Европы начинаются какие-то сначала незначительные инциденты, которые превращаются в достаточно серьезные события.

Например, какие-то ветераны Второй мировой войны проводят большой марш в Риге. В Нарве (Эстония – 24 Канал), какие-то непонятные люди, "зеленые человечки" разрушают символы Эстонии. Неожиданно возникает какая-то стрельба на границе в районе Сувалкского коридора или на финско-российской границе.

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Возникает паника. Эти страны, которые прошли эти события, обращаются в Брюссель – в штаб-квартиру НАТО с предложением как-то актуализировать сначала 4 статью Договора НАТО о консультациях, а потом, если понадобится, и пятую – о совместной обороне.

Но штаб-квартира молчит. Йенс Столтенберг (Генсек НАТО – 24 Канал) ничего не может сказать. Столтенберг – дисциплинированный чиновник, который выражает консолидированное мнение членов Организации НАТО. А Трамп держит паузу и никак не комментирует эти события. Его делегация, его представители в Брюсселе тоже молчат и не участвуют в консультациях.

Наконец напряжение нарастает примерно 26 января. Трамп появляется на всех мировых экранах и сообщает: "По приглашению моего друга Владимира отправляюсь с визитом в Москву, чтобы решить все вопросы европейской безопасности на десятилетия вперед".

Он летит. Его самолет приближается. Перед приближением к воздушному пространству России встречает истребители с огромными флагами Соединенных Штатов. Путин лично встречает его в аэропорту. Они садятся в одну машину с ним и едут в Кремль, начиная уже в машине работать над своими "историческими документами".

После конструктивной ночи с Путиным Трамп возвращается в Вашингтон. Через несколько часов он выступает с обращением к нации и сообщает им, мол, они с "другом Владимиром" пришли к выводу, что НАТО не справляется с современными задачами, а его бездумное механическое расширение на восток якобы привело к большой войне в Европе.

Поэтому они с Путиным решили изменить эту ситуацию и остановить эту войну. И Трамп принял решение о прекращении всех военных поставок в Украину, а в Конгресс направил законопроект о признании США территориальной целостности России, Украины в рамках действующей российской конституции.

В то же время Путин якобы согласится признать любое правительство Украины, которое "вернет" России оккупированные сегодня территории, согласится подписать с Россией договор о вечной дружбе, гарантирующий права русскоязычного населения в Украине.

Подобного типа договор Путин предложит подписать правительствам Латвии, Литвы и Эстонии. В случае чего он вроде бы готов ограничиться минимальными территориальными требованиями для обеспечения безопасности России, а именно возвращение ей территории Нарвы и окружающего района, а также предоставление союзному государству Беларуси и России Сувалкского коридора, связывающего его с Калининградской областью России.

Вот так примерно будут развиваться события.

Переизбранный Трамп будет угрожать Украине и миру?

А зачем Трампу выполнять все прихоти Владимира Путина?

Трамп-2, который придет в Овальный кабинет, гораздо опаснее Трампа-1. Этот Трамп – озлобленный реваншист. Он полон желания мести всему глубинному государству Америки. И поэтому он стремится к демонстративному поражению этого глубинного государства в войне в Украине.

Он ненавидит и стремится отомстить европейцам, которые его третировали, презирали все четыре года его президентства. Он постоянно крайне критически относился к организации НАТО. И он по каким-то своим личным причинам ненавидит Украину, что сказывается в его сегодняшней деятельности по трехмесячной блокировке. Ему так нравится, ему так хочется, ему так приятно. И он так сделает.

Это серьезная угроза. Первыми ее резко почувствовали европейцы, но они имеют неправильный рефлекс: "Путин пойдет на нас войной, давайте готовиться к ней!". Поздно готовиться к войне, господа европейцы.

Дело в том, что Америка, Запад обречены выиграть эту мировую войну. Поставим воображаемый эксперимент. Американцы предоставили много оружия, но медленно, поэтапно оттягивая. Если бы его предоставили летом 2022 года, то этого было бы достаточно, чтобы продолжить Харьковское и Херсонское наступления и полностью разгромить российские силы. Тогда не было никаких линий обороны.

А если предоставить набор вооружений, который предлагает республиканский "План победы Украины", то Украина одержит победу и сегодня. Все в руках Соединенных Штатов.

Также не забывайте, что исключительно благоприятные ситуации сложились с Китаем. Все же заметили, что Китай отошел от большой игры. В частности, на экономическом форуме в Давосе было очень много ярких выступлений Макрона, других лидеров поддержки Украины, но самым большим впечатлением, самым сенсационным было выступление китайского премьер-министра.

Он говорил полтора часа и ни разу не употребил слова "Тайвань". Нет никакого Тайваня, нет никакой тайваньской проблемы. Он говорил полтора часа о необходимости восстановления экономического сотрудничества, технологической связи с Западом.

Товарищ Си ни на какую войну с американцами за Тайвань не собирался. Он хотел Тайвань взять голыми руками, легко. Он подтолкнул Путина на войну с Украиной, а потом подтолкнул Иран с его террористическими отростками на кампанию по уничтожению Израиля.

Си рассчитывал на поражение Украины и Израиля, что стало бы огромным моральным политическим унижением США. Тогда с ними уже никто не считался бы в Юго-Восточной Азии, и Си взял бы этот Тайвань просто голыми руками. Тайванцы сами принесли бы ключи от острова.

Мы постоянно критикуем американское руководство, но я считаю реакцию Байдена на события 7 октября просто безупречной. Он обратился к народу, упоминая Украину не реже Израиля.

ХАМАС атаковал Израиль на 50-ю годовщину начала "Войны судного дня" – то произошло 7 октября 2023 года. Палестинское исламистское движение совершило самое большое нападение на Израиль за последние годы.

"Украина и Израиль – это два фронта мировой войны. ХАМАС хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину – мы никогда этого не позволим". И Байден подтвердил эти слова делами – отправкой авианосцев на Ближний Восток и подачей в Конгресс законопроекта о предоставлении помощи в 61 миллиард.

Но прошло три месяца, а законопроект не утвердили. Даже помощь Израилю начинает ослабевать под давлением его огромного леволиберального крыла, полностью пропалестинского. Вот такая ситуация в Америке.

Радикальный способ не допустить Трампа в Белый дом

Глава Офиса Президента Андрей Ермак говорит, что Украина и США готовят аналогичный документ тому, что мы подписали с Великобританией, и там даже должно быть больше пунктов. В контексте того, что США в определенной степени в кризисе, перспектива туманна, есть ли смысл на них рассчитывать, вести переговоры по этому документу по вопросам безопасности, если оно после выборов может "навернуться медным тазом"?

Сейчас у нас самая актуальная проблема еще не в выборах, а в финансировании в 61 миллиард. Это действительно будет на ближайшей неделе. Невозможно, чтобы все заявления Байдена, Салливана, Блинкена, Остина были напрасны. Раздавят этого несчастного человека, Майка Джонсона, который не может поставить на голосование.

Вопрос с Трампом гораздо серьезнее. Я рассказал о нескольких вариантах, как остановить приход Трампа в Белый дом. Но есть более радикальный, который решает более широкую проблему, – выиграть войну гораздо раньше, чем 21 января 2025 года, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. А еще лучше выиграть ее до июльской и августовской конференций Республиканской и Демократической партий.

Это единственный гарантированный способ избежать этой катастрофы. Более того, он вполне реальный. Рецепт прописали многие военные эксперты в нужном документе Республиканской партии. Предоставление набора вооружений, которое позволит просто ликвидировать крымскую группировку.

Многие эксперты говорят, что сложилась патовая ситуация на линии фронта – ни одна из сторон не способна пойти в наступление, это может длиться месяцами и годами. Это так, с одним исключением.

В российской системе обороны есть очень уязвимое место – это Крым. Почти голыми руками, без всякого флота и авиации, Украина выгнала черноморский флот уже из Севастополя и Крыма. Получив достаточное количество самолетов и дальнобойных ракет, проблему Крыма можно решить в кратчайшие сроки.

И политическая победа, одержанная до съездов партий, вообще снимет с повестки дня проблему возможной номинации Трампа.

Почему Борис Джонсон не считает возможную победу Трампа катастрофой

Как вы думаете, Борис Джонсон, когда говорит о том, что это не катастрофа, это он прокладывает на такой случай ситуацию?

Приход Трампа в Белый дом становится реальным сценарием событий третьей декады января, которые я вам описал. Трамп к этому стремится. Вы спрашиваете, почему он? Он эмоционально заряжен против Украины. Сам Джонсон – трампист. Но он все время повторяет, он действительно в это верит, что Путина нельзя пускать дальше, надо победить его в Украине. Он хочет быть спикером.

Против Украины не выступают все трамписты в Палате, их около 100 человек. Это показывает, что личной деятельностью десятка этих сумасшедших руководит личная злобная воля Трампа.

Это злобный человек. Мы видим, что он ненавидит Украину, европейские страны, НАТО и глубинное государство Соединенные Штаты. То есть он ненавидит тех же людей и те же структуры, что и его "брат" Владимир (Путин – 24 Канал). В этом плане они очень сходятся.

Джонсон очень странную фразу сказал, противоречивую, что это не катастрофа, если Трамп поддержит Украину. Он никогда не поддерживал Украину. Это самая эмоциональная часть его программы, его плана возвращения в Белый дом. Он ежедневно повторяет, что я решу это (войну в Украине – 24 Канал) за 12 часов, но это не так.

Вы сказали, что Зеленский приглашал Трампа поговорить. По моему мнению, Зеленский уже не приглашает его поговорить, а наоборот дает примерно такие же оценки, которые прозвучали у нас – что приход Трампа к власти был бы чрезвычайно опасным для Украины.

Закон о множественном гражданстве и неизбежный распад России

Произнося свою речь в День Соборности, Президент Украины сообщил, что подписал указ о предоставлении возможности получения гражданства всем этническим украинцам, в частности, которые живут на территории в России. Россияне визжат, говорят, что это территориальные претензии к ним. Это в нашем случае контраргумент, что, мол, мы тоже можем поиграть "исторические земли", как это делали россияне?

Это хороший асимметричный шаг, но он же не меняет официальную позицию Украины и ее союзников, что целью войны сейчас является восстановление территориальной целостности Украины в пределах 1991 года.

Мы же прекрасно понимаем, что Киев не хочет парада украинских войск на Красной площади. Это бессмысленно. Победа будет заключаться в восстановлении государственной границы Украины 1991 года. Никто не будет вмешиваться во внутренние дела России, никто туда не полезет, потому что там такое начнется, что, Боже упаси.

Рамзан Кадыров объявит свою независимость Чечни на следующий день (после проигрыша России – 24 Канал), как и еще ряд республик Северного Кавказа. Мы видим, что и в Поволжье национальное движение также масштабное.

Россия очень долго будет разбираться, распадаться, потом снова собираться. Естественно, что у целого ряда европейских земель на территории Европейской России, населенной украинцами, возникнет идея добровольного присоединения к успешному европейскому государству, члену Европейского Союза и НАТО – к Украине. Вот это вполне реальные перспективы после поражения России.

В конце концов произойдет третий распад России, который уже дважды откладывался.

Первый произошел в 1917 – 1918 году. Я всегда вспоминаю гениальную фразу Андрея Амарлика (советский историк и публицист, политзаключенный – 24 Канал). Он сказал, что как принятие христианства на 300 лет продлило существование Римской империи, так и принятие этой фальшивой религии коммунизма, продлило на 70 лет существование Российской империи.

Я всегда вспоминаю гениальную фразу Андрея Амарлика (советский историк и публицист, политзаключенный – 24 Канал). Он сказал, что как принятие христианства на 300 лет продлило существование Римской империи, так и принятие этой фальшивой религии коммунизма, продлило на 70 лет существование Российской империи. Во второй раз она распалась в 1991 году. Но Владимир Владимирович (Путин – 24 Канал) решил, что это была, оказывается, "самая большая геополитическая катастрофа" XX века. Он подумал, если большевикам удалось все это восстановить, то почему мне не удастся? Но большевики предлагали украинскому христианину не национальную украинскую идею, а торжественность, справедливость, рабочие христиане во всем мире и так далее. В это многие поверили.

А что сейчас Путин предлагает украинцам, литовцам, белорусам, армянам, азербайджанцам. "Великую Россию"? Никому вообще не нужна эта "Великая Россия". Это самая большая ошибка Путина. Ему показалось, что он может так же как и большевики все восстановить с легкостью.

Поэтому сейчас третий распад "Российской империи" неизбежен. Поэтому, я думаю, что многие территории России найдут для себя спасение в этом бурном развале, в присоединении к процветающему европейскому государству. Поэтому я считаю, что это правильный вброс – о восстановлении национальных границ. Но не стоит на нем сейчас акцентировать, на этом этапе войны. Однако это некий месседж на будущее.

В итоге скажу, что финансирование (от Соединенных Штатов – 24 Канал) будет. Если не на этой неделе, то на следующей, хотя это преступно, что его до сих пор нет. И второе, появление Трампа в Овальном кабинете чрезвычайно опасно для Украины и для мира. Но я считаю, что есть целый ряд возможных действий, которые должны предотвратить этот сценарий.