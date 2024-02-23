Может кардинально измениться после выборов: на что сейчас направлены действия Трампа

Дональд Трамп, безусловно, хочет снова стать президентом США. Сейчас он делает все для того, чтобы показать, что является совсем не таким, как его главный конкурент - Джо Байден.

В случае победы на президентских выборах в США Трамп может даже проводить жесткую политику против России. Подробнее о действиях Трампа 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Трамп может измениться

Во время предвыборной гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп использует очень контроверсионные действия. Однако это вовсе не означает, что его действия как потенциального президента США будут такими же.

Тот Трамп, которого мы сейчас видим, не является искренним политиком из-за того, что он сейчас играет роль альтернативы Джо Байдену и все, что делает Администрация, он хочет сделать наоборот, чтобы иметь возможность вернуться в Белый дом. Если он сможет победить, то не исключено, что будет проводить совсем другую политику,

– отметил Станислав Желиховский.

Дональд Трамп после победы может даже вести жесткую политику против России. Пока же ему главное получить поддержку от как можно большего количества американцев.

"Он имеет в запасе различные заявления, которые время от времени использует для того, чтобы увеличивать свои рейтинги. Тем более на фоне того, что сейчас рейтинги Трампа падают. Это еще больше может побудить его использовать более агрессивную, контроверсионную риторику", – объяснил эксперт-международник.

Поэтому сейчас поведение и заявления экс-президента США могут отнюдь не соответствовать его истинным намерениям. Есть высокая вероятность, что Трамп, если снова придет к власти, будет настолько резким, каким есть сейчас.

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