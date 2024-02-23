У разі перемоги на президентських виборах у США Трамп може навіть провадити жорстку політику проти Росії. Детальніше про дії Трампа 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Трамп може змінитися

Під час передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах Дональд Трамп використовує дуже контроверсійні дії. Однак це зовсім не означає, що його дії як потенційного президента США будуть такими ж.

Той Трамп, якого ми зараз бачимо, не є щирим політиком через те, що він зараз грає роль альтернативи Джо Байдену і все, що робить Адміністрація, він хоче зробити навпаки, щоб мати можливість повернутися до Білого дому. Якщо він зможе перемогти, то не виключено, що провадитиме зовсім іншу політику,

– наголосив Станіслав Желіховський.

Дональд Трамп після перемоги може навіть вести жорстку політику проти Росії. Наразі ж йому головне отримати підтримку від якомога більшої кількості американців.

"Він має в запасі різні заяви, які час від часу використовує для того, щоб збільшувати свої рейтинги. Тим паче на тлі того, що зараз рейтинги Трампа падають. Це ще більше може спонукати його використовувати агресивнішу, контроверсійну риторику", – пояснив експерт-міжнародник.

Тому зараз поведінка та заяви експрезидента США можуть аж ніяк не відповідати його істинним намірам. Є висока ймовірність, що Трамп, якщо знову прийде до влади, буде настільки різким, яким є зараз.

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