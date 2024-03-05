Время подготовиться еще есть: как мир должен действовать, если Трамп станет президентом США
В Соединенных Штатах продолжается предвыборная гонка. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп может снова стать президентом и к этому уже сейчас надо готовиться.
Мир понимает, что Россия представляет серьезную угрозу, которой должна противодействовать демократия. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, добавив, что заявления некоторых западных политиков только вредят тому, как люди воспринимают демократический стиль управления.
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Байден готов ответить России
Сейчас весь мир смотрит на Украину как на своеобразный полигон для оружия, технологий, разведки, продвижения своих идеологических целей и вообще продвижения демократии, а не авторитаризма. В этом контексте нельзя забывать об украинском народе, который посреди всех этих вызовов должен продолжать верить, что демократия – это то, что лучше всего соответствует его запросам и потребностям.
Некоторые заявления западных политиков даже вредят тому, как видят демократию в мире. Они показывают, что демократия якобы слабая, нерешительная и не может дать быстрый ответ на проблемы. Например, когда одни западные политики говорит о том, что надо посылать войска в Украину, другие это категорически отвергают, потому что боятся негативной реакции.
То, что сейчас в Белом доме находится президент Джо Байден, означает, что на возможную атаку в сторону НАТО точно будет немедленная реакция. Она не зависит от Конгресса, потому что он контролирует бюджет, но не войска. Это политическое решение остается за Главнокомандующим, а Байден не побоится его принять,
– сказал Юрий Рашкин.
Мир должен быть готов к победе Трампа
Президент США ежедневно показывает, что понимает ответственность, которая на него возложена. Он не использует ядерную риторику так, как это делает Владимир Путин. Это свидетельствует о высоком уровне ответственности.
До ноября 2024 года (месяц выборов в США – 24 Канал) еще есть время, чтобы подготовиться и выбрать стратегию на случай победы Дональда Трампа. Ведь демократия означает непредсказуемость,
– отметил Рашкин.
Он добавил, что лучший способ победить на выборах – это найти для себя слабого, неприятного и непривлекательного оппонента. В США эта идея очень популярна, а политики даже вкладывают деньги в самого слабого кандидата, чтобы сделать из него своего главного оппонента.
В ситуации с выборами мы понимаем, что Трамп будет очень близок к власти, но у него за плечами много "груза". Байден это также знает. Но даже если Трамп выиграет, то все равно есть время, чтобы подготовиться к угрозе со стороны Путина.
Также не стоит отбрасывать вариант, что Байден выигрывает. Тогда мир имеет еще 4 года. Это время Путин просто потеряет, ведь Белый дом будет объединять союзников против России в разных сферах. После второй каденции Байдена мир будет еще сильнее, чем сейчас,
– отметил общественный и политический деятель из США.
В США готовятся к выборам: актуальные новости
- Кандидат от республиканцев Никки Хейли впервые с начала ее предвыборной кампании выиграла праймериз у своего соперника Дональда Трампа. Это произошло во время голосования в округе Колумбия. За Никки Хейли отдали голоса все 19 делегатов. Однако Трампу до сих пор пророчат большое количество голосов в других штатах.
- Президент Джо Байден прошел ежегодный медосмотр. Согласно выводам врачей у него нет проблем со здоровьем, поэтому он способен выполнять свои должностные обязанности. Байден является самым старшим президентом в истории США. Сейчас ему 81 год, а если его переизберут во второй раз, он будет возглавлять страну до 86 лет.
- Дональда Трампа дисквалифицировали из избирательного списка на праймериз в штате Иллинойс. Это сделали в соответствии с 14 поправкой, которая запрещает баллотироваться мятежникам. Именно таким Трампа признал суд. Ранее похожая ситуация произошла в штате Колорадо, где также дисквалифицировали бывшего президента США.