Зеленский заявил, что выборы "не ко времени": как отреагировали в США

Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине "не ко времени". Соединенные Штаты прокомментировали слова украинского президента.

Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге 7 ноября заявил, что они поддерживают демократию в нашей стране. Следует заметить, что Зеленский говорил, что пока не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, пишет 24 Канал.

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Что сказали в США о выборах в Украине

Важно помнить, что Украина находится в таком положении, потому что Россия продолжает вести свою полномасштабную незаконную войну против Украины. Украинский народ борется за выживание,

– заявил американский чиновник.

Он пояснил, что в контексте выборов важно помнить, что:

20% украинской территории находятся в оккупации;

несколько миллионов украинцев покинули страну, они стали вынужденными беженцами;

Россия каждый день атакует нашу гражданскую инфраструктуру.

Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США пояснил, что отказ от выборов соответствует Конституции Украины и законодательству. В то же время, они поддерживают "осторожный и конституционный подход к поддержанию прочности демократии в военное время".

Выборы в Украине: последние заявления