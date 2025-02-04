Надо говорить не об этом, – Подоляк о требовании США по выборам в Украине

В СМИ время от времени сообщают о якобы подготовке Украины к выборам. Теперь говорится о том, что США и Россия якобы требуют провести голосование во время прекращения активной фазы боевых действий.

Как рассказал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, в таких вопросах стоит обращать внимание на исторические параллели. Например, во время Второй мировой никто не проводил выборов там, где велись бои большой интенсивности.

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Могут ли проводить выборы

В период войны никто не способен гарантировать каркас безопасности, регулировать ситуацию на 100%. Также важно предоставить возможность всем причастным к избирательному процессу, принять в нем участие.

Еще одна составляющая – поведение России. Не стоит надеяться, что она остановится ради проведения выборов, а потом откажется от своих планов захватить Украину. Понятно, что цель страны-агрессора – сделать все, чтобы президент подписал акт капитуляции,

– сказал Михаил Подоляк.

Поэтому нельзя говорить о выборах, не понимая, как завершить войну. Ключевым является то, что не Украина, а Россия нарушает международные правила. С этой точки зрения вообще непонятно, какие вопросы должны решить выборы президента.

"Надо говорить не о том, что должна сделать Украина. Украина и так придерживается определенных правил и продолжит это делать. Надо говорить о том, что должна сделать Россия", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

Что означают заявления Путина

Российский диктатор заявил, что якобы препятствием для переговоров является "нелегитимность Владимира Зеленского". Глава Кремля живет не в конкурентной политической арене и не проходил через настоящие электоральные гонки уже 2 десятилетия. Поэтому он точно не может ничего говорить о Конституции Украины и наших внутренних политических процессах.

На его заявления нельзя обращать внимание. Он будет периодически к ним возвращаться, говорить, с кем Россия готова что-то подписывать, а с кем нет. Но такой опции как что-то подписывать у россиян нет, потому что они агрессоры,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Любые сценарии, которые предлагают в США, должны базироваться на понимании того, кто является агрессором. А для того, чтобы его остановить – нужны определенные инструменты. Об экономических, таких как санкции, говорил Дональд Трамп, но также есть военные, которые могут изменить ситуацию на линии фронта.

Если это не обсуждается, а обсуждаются выборы – это странно, потому что сами по себе выборы не решают никакой проблемы финализации войны,

– добавил советник председателя ОПУ.

По его словам, к подобным разговорам стоит относиться спокойно, не уставать объяснять логику всех процессов и невозможность через внедрение электоральной процедуры в Украине поставить конец российской агрессии.