Як розповів 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, у таких питаннях варто звертати увагу на історичні паралелі. Наприклад, під час Другої світової ніхто не проводив виборів там, де велися бої великої інтенсивності.

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Чи можуть проводити вибори

У період війни ніхто не здатний гарантувати безпековий каркас, регулювати ситуацію на 100%. Також важливо надати можливість всім дотичним до виборчого процесу, взяти у ньому участь.

Ще одна складова – поведінка Росії. Не варто сподіватися, що вона зупиниться задля проведення виборів, а потім відмовиться від своїх планів захопити Україну. Зрозуміло, що ціль країни-агресорки – зробити все, щоб президент підписав акт капітуляції,

– сказав Михайло Подоляк.

Тому не можна говорити про вибори, не розуміючи, як завершити війну. Ключовим є те, що не Україна, а Росія порушує міжнародні правила. З цього погляду взагалі незрозуміло, які питання мають розв'язати вибори президента.

"Треба говорити не про те, що має зробити Україна. Україна і так дотримується певних правил і продовжиться це робити. Треба говорити про те, що має зробити Росія", – наголосив радник голови ОПУ.

Що означають заяви Путіна

Російський диктатор заявив, що начебто перешкодою для переговорів є "нелегітимність Володимира Зеленського". Очільник Кремля живе не в конкурентній політичній арені й не проходив через справжні електоральні перегони вже 2 десятиліття. Тому він точно не може нічого говорити про Конституцію України та наші внутрішні політичні процеси.

На його заяви не можна звертати увагу. Він буде періодично до них повертатися, говорити, з ким Росія готова щось підписувати, а з ким ні. Але такої опції як щось підписувати у росіян немає, бо вони агресори,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Будь-які сценарії, які пропонують у США, мають базуватися на розумінні того, хто є агресором. А для того, щоб його зупинити – потрібні певні інструменти. Про економічні, такі як санкції, говорив Дональд Трамп, але також є військові, які можуть змінити ситуацію на лінії фронту.

Якщо це не обговорюється, а обговорюються вибори – це дивно, бо самі по собі вибори не розв'язують жодної проблеми фіналізації війни,

– додав радник голову ОПУ.

За його словами, до подібних розмов варто ставитися спокійно, не втомлюватися пояснювати логіку усіх процесів і неможливість через впровадження електоральної процедури в Україні поставити край російській агресії.