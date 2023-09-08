У оккупантов есть 2 коварные причины для псевдовыборов на оккупированных территориях

Российские захватчики проводят на оккупированных территориях так называемые "выборы". Они даже не скрывают, что голосование проходит под дулом автомата.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он предположил, какова цель псевдовыборов на оккупированных территориях.

Смотрите также Хакеры взломали 59 сайтов единороссов – там выложили стебные призывы голосовать за Путина

Две причины проведения псевдовыборов

Россияне не смогли подготовить места для голосования, поэтому все происходит в частных дворах или на детских площадках.

Ситуация полна абсурда. Они постят фотографии на своих официальных ресурсах, что членов так называемых "избирательных комиссий" сопровождают с автоматами,

– сказал депутат.

У оккупантов есть всего две причины проводить псевдовыборы на временно оккупированных территориях.

Пропагандистская картинка, потребляемая внутренним российским потребителем. Оккупанты обходят местное население, чтобы выявить людей с проукраинской позицией.

Оккупанты проводят псевдовыборы выборы на временно оккупированных территориях: смотрите видео

"В целом показать, что они контролируют какие-то процессы и могут дойти до каждого человека. Это один из механизмов устрашения местных", – подчеркнул Ашурбеков.

И добавил, что к людям в этой ситуации нужно относиться по-разному: с пониманием и без понимания. Одни ведь голосуют на выборах, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь родных. В то время как другие – участвуют в избирательных комиссиях и получают за это деньги, работая на оккупантов.

Мы видим списки этих людей. Работает разведка и сопротивление. Все они понесут максимально полную ответственность за эти процессы,

– заметил Аскад Ашурбеков.

"Выборы" на временно оккупированных территориях: что известно