Это было бы несправедливо, – Зеленский о выборах во время войны и президентстве

Владимир Зеленский заявил, что готов к президентским выборам. Впрочем, большинство украинцев считают голосование "опасным" и "бессмысленным" во время полномасштабного вторжения.

Об этом Президент Украины заявил в интервью Associated Press в четверг в Харькове. Также Зеленский поделился, что не представляет, не может представить, чтобы оставить должность.

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Война сделала невозможным проведение выборов

Президент в интервью заявил, что полномасштабная война сделала невозможным проведение выборов, которые согласно Конституции Украины должны были состояться в марте 2024 года. Хотя Зеленский заявил, что готов к их проведению, но большинство украинцев считают такое голосование "опасным и бессмысленным", поскольку идет кровопролитная война, которую развязала Россия.

Вместе с тем журналист AP поинтересовался, как долго Зеленский сам сможет справиться со сверхсложной задачей – быть президентом страны, находящейся в состоянии полномасштабной войны. Отвечая на этот вопрос, Зеленский подчеркнул, что не может представить, чтобы оставить должность.

Вы, честно говоря, не можете этого сделать… Это было бы очень несправедливо, неправильно и, безусловно, демотивировало бы,

– высказал свое мнение Зеленский.

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В начале ноября 2023 года Владимир Зеленский заявил, что сейчас безответственно вбрасывать в общество тему выборов. Он подчеркнул, что все ресурсы должны быть направлены на то, чтобы Украина стала сильнее.

В Офисе Президента заявили, что президентские выборы в Украине могут состояться при условии выполнение 4 пунктов: чтобы выборы были признаны миром как демократические; чтобы каждый из украинских воюющих защитников смог проголосовать; чтобы каждый, временно уехавший, смог высказать свое мнение. Кроме того, одно из условий – финансирование выборов, ведь глава государства "не собирается использовать деньги страны, которых не хватает для оружия, для поддержки экономики, уплаты пенсий или социальной сферы – на выборы".

Пока все украинские парламентарии подписали общий меморандум по выборам в нашем государстве и согласились провести их только после завершения военного положения.

. Осенью 2023 года должны были состояться парламентские выборы, а в марте 2024 – президентские. Однако, согласно действующему законодательству и Конституции Украины, их запрещено проводить в условиях военного положения. В ноябре военное положение было продлено на 90 дней – до 14 февраля 2024 года.