Наказание для Порошенко: что пишут западные СМИ о победе Зеленского

В Украине завершился второй тур выборов президента. По данным ЦИК, Владимир Зеленский пока получил 73,16% голосов, а Петр Порошенко – 24,52%. Как на победу Зеленского отреагировали мировые медиа – в материале 24 канала.

Историческая победа

Когда Владимир Зеленский выходит на сцену, он весело машет камерам. На фоне – песня про любовь из сериала "Слуга народа", где он играет респектабельного президента Голобородько, который воюет в Украине против олигархов и коррупции. Все это кажется слишком хорошим, чтобы быть истиной. Но это обещает стать реальностью, пишет немецкое издание Spiegel.

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Для Зеленского эта победа означает триумф, поскольку он является новичком в политике.

"Я вас не разочарую", – говорит Зеленский украинцам в своем коротком выступлении. Они дали ему огромный бонус доверия и теперь хотят больших изменений в своей стране.

В избирательной кампании, которую он проводил почти исключительно в социальных сетях, он задал тон. Это было шоу: идея простого человека, который пришел, чтобы разорвать устаревшую систему власти в стране. Зеленский избегал любых политических дебатов и вместо этого каждый день снова обещал лучшую Украину. Но, когда он наконец встретился с Порошенко на стадионе, оба просто оскорбляли друг друга. Политические дебаты выглядят иначе.

В Киеве интеллектуалы и бывшие активисты Майдана предупреждали о неспокойных временах. Ведь Украина воюет. Они просто кричали перед голосованием: "Порошенко надо дать еще один шанс". В конце концов, он – профессионал в политике и знает, что делает.

Поражение Порошенко эквивалентно наказанию. Это – выражение глубокой усталости. Украинцы на демократических выборах, что не является привычным для постсоветских государств, показали, насколько они устали от политиков, которые видят только собственные интересы. Хотя Порошенко много чего добился для своей страны, например, реформы в армии, школах и здравоохранении, он рассматривается как часть этой старой системы власти.

Однако издание добавляет, что Зеленский встретится с большим сопротивлением, если осуществит обещанные радикальные реформы.

Телевизор способен предсказать будущее

ВВС результат выборов рассматривают как огромный удар по Порошенко.

"Я еще не официально президент. Но как гражданин Украины я могу сказать всем странам постсоветского Союза: посмотрите на нас. Все возможно!", – цитирует издание Зеленского.

Зеленский известен ролью в сатирическом телесериале, где его персонаж случайно становится президентом Украины.

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Выбор был между опытным политиком с пятью годами на посту президента и комиком, который является немного более понятным, чем чистый лист бумаги. То, что так много людей выбрали Владимира Зеленского, является унижением для Петра Порошенко. Это ощущается как массовый протест.

Сейчас Зеленский и его команда празднуют. Однако трудно предсказать продолжительность этой радости. Наступит тяжелая работа, когда они будут вынуждены начинать конкретизировать то, что сейчас является неопределенной политикой. Одно дело иметь смелые идеи, но совсем другое – их реализация.

Аналитики считают, что неформальный стиль господина Зеленского и обещание "почистить" украинскую политику столкнулись с избирателями, которые разочарованы в пути страны под Порошенко. Поклонники комика были подпитаны его харизмой и сообщениями о стремлении уничтожить коррупцию.

Между тем его критики скептически относятся к этому, и многие выражают обеспокоенность его тесными связями с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским.

Украина отказалась от Порошенко, как люди отказываются от алкоголя

Independent также акцентирует внимание на том, что Зеленский из всех сил избегал любых детальных политических дискуссий и не давал ясности относительно будущего направления своего президентства.

"Украина отказалась от Порошенко, как люди отказываются от алкоголя. Он сумел объединить нацию так, как никто из предыдущих президентов. Однако, объединившись в ненависти к Порошенко, завтра они снова будут ссориться", – цитирует издание политического аналитика.

Зеленский, случайный президент, сейчас продумывает свой собственный путь от комического актера до главы государства. Президентство, которое, вероятно, изначально было задумано как шутка, стало реальностью.

Только после 9 вечера по местному времени Порошенко позвонил, чтобы поздравить комика с победой, обещая помочь новому президенту в его работе. Это был символический момент – редкая мирная и демократическая передача власти в постсоветской стране.

Само голосование прошло гладко, с минимальными избирательными нарушениями. Это были "чистейшие выборы в стране за многие десятилетия".



Петр Порошенко

Политика Зеленского неясна

CNN пишет о признание поражения Порошенко, и о его намерениях оставаться в политике. Также издание цитирует его "колючий" комментарий: российское правительство будет довольно выбором "нового и неопытного" президента Украины, которого можно вернуть в орбиту влияния России.

Заявка Зеленского на президентство сначала была отклонена как шутка. Но электорат устал от экономических потрясений, воинственной риторики и обострения напряженности с Россией. Политика Зеленского неясна. Этим он заставляет критиков поднимать вопрос о том, как он выведет страну из текущих проблем.

Украина является одной из беднейших стран Европы, где растет количество людей, эмигрирующих для получения лучших экономических возможностей. Приход Зеленского к власти является свидетельством глубокого разочарования населения в правящем классе, который ассоциируют с коррупцией и экономическими проблемами.

CNN рассказывает и о "бурном сроке Порошенко": всем, чего удалось достичь ему во время правления, и том, что он так и не сделал.

Политическая загадка

Politico пишет, что триумф Зеленского подтолкнул волну антиукраинских настроений, подобно другим популистам, что пронзили Запад. Но комик, который пообещал "почистить" украинскую правящую элиту, скорее всего, не подтвердит высокие ожидания своих поклонников – не в последнюю очередь из-за недостатка политических знаний.

Его стремительный политический подъем во многом объясняется тем, что он – новое лицо на политической арене страны, где избиратели устали от "старых" политиков, и испытывают разочарование по поводу таких вопросов, как коррупция, неразрешенная война в стране и слабая экономика.

День выборов был довольно спокоен – строгий контраст с самой кампанией, которая была отмечена обвинениями в нечестной игре, обскорблениях и горячей риторике. Дебаты между двумя кандидатами в пятницу на центральном футбольном стадионе Киева, например, больше напоминали спортивные соревнования, чем политические дискуссии.

"Очень важно руководствоваться умом во время голосования. Сначала, возможно, это кажется забавным и веселым, но позже может быть больно",

– цитирует издание Порошенко в момент голосования.

Во время кампании Порошенко заявил, что Зеленский слишком слаб и неопытен, чтобы противостоять президенту России Владимиру Путину и назвал его "яркой оберткой от конфеты" – привлекательным покрытием, которое скрывает интересы других олигархов. Тем не менее, эксперты заявляют, что любые предложения для Коломойского будут означать "политическую смерть" Зеленского.



Владимир Зеленский после объявления результатов экзит-полов

Унижение для Порошенко

"Выборы в Украине: комик одолел президента, шоу экзит-полов", – назвал материал об украинских выборах The New York Times.

Издание отмечает, что в последнее время это является частью тенденции, которая привела к росту популярности политических аутсайдеров в США и Европе. Однако, в отличие от того же Дональда Трампа, Зеленский избегал популистских тем, как враждебность к иммигрантам и меньшинствам. Украинцев больше беспокоит то, что большое количество людей выезжает на работу в более богатые страны.

Красота этих выборов заключается в том, что мы не знали, когда все началось, кто победит,

– отмечают эксперты издания.

Многие избиратели заявили, что поддержали Зеленского не потому, что они считали его хорошим кандидатом, а потому, что хотели наказать Порошенко за невыполнение обещаний.

Когда из испорченных фруктов надо выбрать наименее гнилой

The Guardian пишет о том, что часть украинцев не имела четкого представления, за кого лучше голосовать во втором туре. Так, большинство из них выбрали кандидата, которого считают менее проблематичным. Сторонники Порошенко были обеспокоены отсутствием у Зеленского опыта и его потенциально более восприимчивым отношением к России. Тогда как избиратель Зеленского настаивал на том, что первый срок Порошенко был провалом и он не заслуживает еще один шанс.

Это похоже на то, когда вы идете в дешевый супермаркет, где все фрукты гнилые, и вы пробуете все вокруг, чтобы найти наименее гнилой кусок,

– цитирует издание одного из украинских избирателей.

Кампания Зеленского размыла границы между реальным кандидатом и его экранным персонажем. Поэтому некоторые избиратели обеспокоены тем, что, несмотря на всю антисистемную риторику, Зеленский имеет тесные связи с олигархом Игорем Коломойским.

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Украинский Трамп

"Потенциальная победа "украинского Дональда Трампа" вызывает неопределенность", – отмечает CBC News.

Политический новобранец решил завоевать президентство Украины и столкнуться с Россией. Очень реальная перспектива того, что комик не сделает ничего, чтобы развеселить украинцев, которые мечтают увидеть возвращенные территории и объединенную страну. Владимир Зеленский может быть не в состоянии справиться с таким жестким противником, как российский президент Владимир Путин.

Мы имеем эквивалент лозунгов Трампа, которое тот неоднократно использовал во время своей кампании 2016 года против Хиллари Клинтон. "Они звучат как "посадите их", потому что он якобы борется с коррупцией, но он не дал четкого понимания, как он планирует сделать это", – цитирует издание одного из экспертов.

Зеленский говорил о привлечении Соединенных Штатов и Британии к любым будущим обсуждениям с Россией, но многие в украинском правительстве, кажется, считают, что ничего не изменится, пока Путин будет руководить Москвой.

Эксперты опасаются и того, что Россия воспользуется новым президентом, чтобы увеличить свои усилия для дестабилизации Украины. Зато западные союзники Украины имеют основания нервничать относительно потенциальных изменений страны в этом направлении.