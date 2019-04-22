Покарання для Порошенка: що пишуть західні ЗМІ про перемогу Зеленського

В Україні завершився другий тур виборів президента. За даними ЦВК, Володимир Зеленський наразі отримав 73,16% голосів, а Петро Порошенко – 24,52%. Як на перемогу Зеленського відреагували світові медіа – у матеріалі 24 каналу.

Історична перемога

Коли Володимир Зеленський виходить на сцену, він весело махає до камер. На фоні – пісня про любов до України з серіалу "Слуга народу", де він грає респектабельного президента Голобородька, який воює в Україні проти олігархів і корупції. Все це здається надто гарним, щоб бути істиною. Але це обіцяє стати реальністю, пише німецьке видання Spiegel.

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Для Зеленського ця перемога означає тріумф, оскільки він є новачком у політиці.

"Я вас не розчарую", – говорить Зеленський українцям у своєму короткому виступі. Вони дали йому величезний бонус довіри і тепер хочуть великих змін у своїй країні.

У виборчій кампанії, яку він проводив майже виключно в соціальних мережах, він задав тон. Це було шоу: ідея простої людини, яка прийшла, щоб розірвати застарілу систему влади в країні. Зеленський уникав будь-яких політичних дебатів і замість цього щодня знову обіцяв кращу Україну. Але, коли він нарешті зустрівся з Порошенком на стадіоні, обидва просто ображали один одного. Політичні дебати виглядають інакше.

У Києві інтелектуали та колишні активісти Майдану попереджали про неспокійні часи. Адже Україна воює. Вони просто кричали перед голосуванням: "Порошенку треба дати ще один шанс". Зрештою, він – професіонал у політиці та знає, що робить.

Поразка Порошенка еквівалентна покаранню. Це – вираження глибокої втоми. Українці на демократичних виборах, що не є звичним для пострадянських держав, показали, наскільки вони втомилися від політиків, які бачать лише власні інтереси. Хоча Порошенко багато чого домігся для своєї країни, наприклад, реформи в армії, школах і охороні здоров'я, він розглядається як частина цієї старої системи влади.

Однак видання додає, що Зеленський зустрінеться з великим опором, якщо здійснить обіцяні радикальні реформи.

Телевізор здатен передбачити майбутнє

ВВС результат виборів розглядають як величезний удар по Порошенку.

"Я ще не офіційно президент. Але як громадянин України я можу сказати всім країнам пострадянського Союзу: подивіться на нас. Все можливо!", – цитує видання Зеленського.

Зеленський відомий роллю у сатиричному телесеріалі, де його персонаж випадково стає президентом України.

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Вибір України був між досвідченим політиком з п'ятьма роками на посаді президента і коміком, що є трохи більш зрозумілим, ніж чистий аркуш паперу. Те, що так багато людей вибрали Володимира Зеленського, є приниженням для Петра Порошенка. Це відчувається як масовий протест.

Зараз Зеленський і його команда святкують. Однак важко передбачити тривалість цих радощів. Настане важка робота, коли вони будуть змушені починати конкретизувати те, що зараз є невизначеною політикою. Одна справа мати сміливі ідеї, але зовсім інше – їх реалізація.

Аналітики вважають, що неформальний стиль пана Зеленського і обіцянка "почистити" українську політику зіштовхнулися з виборцями, які розчаровані в шляху країни під Порошенком. Прихильники коміка були підживлені його харизмою і повідомленнями про прагнення знищити корупцію.

Тим часом його критики скептично ставляться до цього, і багато хто висловлює стурбованість його тісними зв'язками з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським.

Україна відмовилася від Порошенка, як люди відмовляються від алкоголю

Independent також акцентує увагу на тому, що Зеленський з усіх сил уникав будь-яких детальних політичних дискусій та не давав ясності щодо майбутнього напрямку свого президентства.

"Україна відмовилася від Порошенка, як люди відмовляються від алкоголю. Він зумів об'єднати націю так, як ніхто з попередніх президентів. Проте, об'єднавшись у ненависті до Порошенка, завтра вони знову будуть сваритися", – цитує видання політичного аналітика.

Зеленський, випадковий президент, зараз продумує свій власний шлях від комічного актора до глави держави. Президентство, яке, ймовірно, спочатку було задумано як жарт, стало реальністю.

Тільки після 9 вечора за місцевим часом Порошенко зателефонував, щоб привітати коміка з перемогою, обіцяючи допомогти новому президентові у його роботі. Це був символічний момент – рідкісна, мирна і демократична передача влади в пострадянській країні.

Саме голосування пройшло гладко, з мінімальними виборчими порушеннями. Це були "найчистіші вибори у країні за багато десятиліть".



Петро Порошенко

Політика Зеленського неясна

CNN пише про визнання поразки Порошенком, і про його наміри залишатися у політиці. Також видання цитує його "колючий" коментар: російський уряд буде задоволений вибором "нового та недосвідченого" президента України, якого можна повернути на орбіту впливу Росії.

Заявка Зеленського на президентство спочатку була відхилена як жарт. Але електорат втомився від економічних потрясінь, войовничої риторики та загострення напруженості з Росією. Політика Зеленського неясна. Цим він змушує критиків порушувати питання про те, як він виведе країну з поточних проблем.

Україна є однією з найбідніших країн Європи, де зростає кількість людей, які емігрують для отримання кращих економічних можливостей. Прихід Зеленського до влади є свідченням глибокого розчарування населення в правлячому класі, який асоціюють з корупцією і економічними проблемами.

CNN розповідає і про "бурхливий термін Порошенка": все, чого вдалося досягти йому під час правління, і що він так і не зробив.

Політична загадка

Politico пише, що тріумф Зеленського підштовхнув хвилю антиукраїнських настроїв, подібно до інших популістів, що пронизали Захід. Але комік, який пообіцяв "почистити" українську правлячу еліту, найімовірніше, не підтвердить високі очікування своїх прихильників – не в останню чергу через нестачу політичних знань.

Його метеоричний політичний підйом багато в чому пояснюється тим, що він – нове обличчя на політичній арені країни, де виборці втомилися від "старих" політиків, і відчувають розчарування з приводу таких питань, як корупція, невирішена війна в країні і квола економіка.

День виборів був досить спокійний – суворий контраст із самою кампанією, яка була відзначена звинуваченнями в нечесній грі, образах і гарячій риториці. Дебати між двома кандидатами у п'ятницю на центральному футбольному стадіоні Києва, наприклад, більше нагадували спортивні змагання, ніж політичні дискусії.

"Дуже важливо керуватися розумом під час голосування. Спочатку, можливо, це здається забавним і веселим, але пізніше може бути боляче",

– цитує видання Порошенка у момент голосування.

Під час кампанії Порошенко заявив, що Зеленський занадто слабкий і недосвідчений, щоб протистояти президентові Росії Володимиру Путіну, і назвав його "яскравою обгорткою від цукерки" – привабливим покриттям, яке приховує інтереси інших олігархів. Тим не менш, експерти заявляють, що будь-які пропозиції для Коломойського означатимуть "політичну смерть" Зеленського.



Володимир Зеленський після оголошення результатів екзит-полів

Приниження для Порошенка

"Вибори в Україні: комік здолав президента, шоу екзит-полів", – назвав матеріал про українські вибори The New York Times.

Видання зазначає, що останнім часом це є частиною тенденції, що привела до зростання популярності політичних аутсайдерів у США і Європі. Однак, на відміну від того ж Дональда Трампа, Зеленський уникав популістських тем, як ворожість до іммігрантів та меншин. Українців більше турбує те, що велика кількість людей виїжджає на роботу в багатші країни.

Краса цих виборів полягає в тому, що ми не знали, коли все почалося, хто переможе,

– зазначають експерти видання.

Багато виборців заявили, що підтримали Зеленського не так через те, що вони вважали його хорошим кандидатом, а тому, що хотіли покарати Порошенка за невиконання обіцянок.

Коли із зіпсованих фруктів треба обрати найменш гнилий

The Guardian пише про те, що частина українців не мала чіткого визначення, за кого краще голосувати у другому турі. Так, більшість з них обрали кандидата, якого вважають менш проблематичним. Прихильники Порошенка були стурбовані відсутністю у Зеленського досвіду та його потенційно більш сприйнятливим ставленням до Росії. Тоді як виборець Зеленського наполягав на тому, що перший термін Порошенка був провалом і він не заслуговує на ще один шанс.

Це схоже на те, коли ви йдете в дешевий супермаркет, де всі фрукти гнилі, і ви куштуєте все навколо, щоб знайти найменш гнилий шматок,

– цитує видання одного із українських виборців.

Кампанія Зеленського розмила межі між реальним кандидатом і його екранним персонажем. Тому деякі виборці стурбовані тим, що, не дивлячись на всю антисистемну риторику, Зеленський має тісні зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським.

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Український Трамп

"Потенційна перемога "українського Дональда Трампа" викликає невизначеність", – зазначає CBC News.

Політичний новобранець вирішив завоювати президентство України і зіткнутися з Росією. Дуже реальна перспектива того, що комік не зробить нічого, щоб розвеселити українців, які мріють побачити повернуті території та об’єднану країну. Володимир Зеленський може бути не в змозі впоратися з таким жорстким противником, як російський президент Володимир Путін.

Ми маємо еквівалент гасла Трампа, яке той неодноразово використовував під час своєї кампанії 2016 року проти Хілларі Клінтон. "Воно звучить як "Посадіть їх", тому що він нібито бореться з корупцією, але він не дав чіткого розуміння, як він планує зробити це", – цитує видання одного із експертів.

Зеленський говорив про залучення Сполучених Штатів і Британії до будь-яких майбутніх обговорень з Росією, але багато хто в українському уряді, здається, вважає, що нічого не зміниться, поки Путін буде керувати Москвою.

Експерти побоюються і того, що Росія скористається новим президентом, щоб збільшити свої зусилля для дестабілізації України. Натомість західні союзники України мають підстави нервувати щодо потенційних змін країни в цьому напрямку.