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Выборы президента России: данные экзит-полов

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Выборы президента России: данные экзит-полов
Выборы президента России: данные экзит-полов / 24 Канал

18 марта в России состоялись выборы президента, в годовщину аннексии Крыма Москвой. Появились данные экзит-поллов, то есть опроса на выходе с избирательных участков. Так, больше всего голосов получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин, который был самовыдвиженцем.

Как сообщает "Коммерсантъ", за него проголосовали 73,9% россиян.

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На втором месте оказался выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин 11,2%, а дальше идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 6,7%.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак набрала 2,5%, а за ней разместился еще один оппозиционер – лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский с результатом в 1,6%.

Кандидат от "Партии роста" Борис Титов – 1,1%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 1,0% Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,8%.

В президентской гонке приняли участие восемь кандидатов: Владимир Путин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин.

Если по официальным результатам никто из кандидатов в президенты России не наберет более 50% голосов, то будет второй тур выборов.

Отметим, Украина не будет признавать результаты президентских выборов, которые Россия проведет в аннексированном Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.

В Евросоюзе также заявили, что не признают результаты выборов президента России в аннексированном Крыму.

Напомним, по состоянию на 18:00 по Киеву, согласно данным ЦИК, участие в выборах президента приняли 60% россиян. Рекордно высокая явка избирателей зафиксирована на Камчатке – на восьми избирательных участках, расположенных на территории северных сел, она составила 100 процентов.

Теги: Новости политики Новости Украины День виборов Ксения Собчак Выборы в России 2018 Владимир Путин Украина – Россия Владимир Жириновский
Источник: 24 Канал
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