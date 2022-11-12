Выдающаяся победа Украины, – в Белом доме впервые прокомментировали освобождение Херсона

В Белом доме впервые прокомментировали освобождение Херсона из российской оккупации. Американские партнеры назвали это "выдающейся победой" для Киева.

Об этом сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что единственный областной центр, который россияне захватили после 24 февраля, вернулся под контроль Украины.

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Как в США прокомментировали освобождение Херсона

Украинцы только что одержали выдающуюся победу, ведь единственная региональная столица, которую Россия захватила во время этой войны, теперь вернулась под украинский флаг,

– отметил Салливан.

Он также выступил против того, что некоторые политики пытаются давить на президента Владимира Зеленского, чтобы он согласился на переговоры с Россией. Салливан подчеркнул, что Украина является "стороной мира" в этой войне. Россия может прекратить войну просто забрав свои войска с территории Украины. В то же время, если ВСУ перестанут драться, то Украине придет конец.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил украинцев с освобождением Херсона сообщением на украинском языке в твиттере. Он подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Киев.

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Херсон вернулся под контроль Украины: главное

11 ноября произошло историческое событие – украинские военные вошли в Херсон. Местные жители, встречавшие ВСУ, плакали от радости.

Многие вышли на главную площадь города с национальным флагом. Вечером херсонцы пели песни и танцевали у костра. В городе была невероятная атмосфера радости.

Украинская разведка призвала всех находящихся в Херсоне российских оккупантов сдаваться в плен.

В Минобороны сообщили, что на полную зачистку города уйдут недели. Однако ВСУ знают имена всех предателей.

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