Что нужно военным, которые хотят уехать за границу для лечения: детали от юриста
В Украине действует военное положение, поэтому выезд мужчинам призывного возраста запрещен. Среди исключений есть потребность в лечении за границей.
Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Канала, какие документы необходимо иметь для выезда на лечение
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Как мужчине выехать на лечение за границу
Законодательством предусмотрен механизм предоставления разрешения на выезд за границу для лечения:
- Для военнослужащих – при наличии вывода о необходимости направление лица из состава сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу и письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией России против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.
- Для граждан – при наличии документов, подтверждающих право на выезд и въезд в Украину, и на основании письма министра здравоохранения Украины о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение.
Для получения возможности выехать для лечения гражданам, которые не вовлечены в силы обороны Украины, нужно соответствовать критериям, утвержденным приказом Минздрава от 05.04.2022 № 574.
Соответствие критериям направления за границу для лечения во время действия военного положения подтверждается формой первичной учетной документации № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного", заполненной врачом учреждения здравоохранения, осуществляющего координацию направления за границу.
В то же время, выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства. Речь идет о родителях, мужьях или женах, детях, в том числе усыновленных.
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Военный учет украинцев за границей: что знать
- Дипучреждения обязаны вести военный учет украинцев за границей. Закон предусматривает, что такие ведомства должны способствовать возвращению граждан домой во время военного положения.
- В то же время, этот механизм еще не прописан в постановлении Кабмина. Это означает, что пока неизвестно, как будет происходить процесс "содействия". Мужчины от 18 до 60 лет должны стать на учет.
- В течение 7 дней после этого дипучреждение должно передать соответствующие данные о призывнике, военнообязанном или резервисте районным или городским ТЦК и СП и органам СБУ.
- Списки будут хранить 5 лет, у них будут указаны личные данные, заграничный адрес, дата взятия на консульский учет или снятие с него и военкомат в Украине.