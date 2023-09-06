Выехать за границу на чужом авто можно, но есть важный нюанс

В Украине нет запрета на выезд за границу на чужом авто. Процедура практически не отличается от той, когда пересекаешь на своей машине. Впрочем, есть важный нюанс.

Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь такой же перечень документов, как и владельцы. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр МВД.

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Как получить свидетельство для выезда за границу на чужом авто

Если водитель не владелец автомобиля, то свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на имя водителя или пассажира.

Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД и оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. С собой нужно взять:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство регистрации транспортного средства.

Заметим, что для выезда за границу на чужом авто также необходимо иметь водительское удостоверение и международную страховку "Зеленая карта".

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Части студентов разрешили выезжать за границу

5 сентября вступила в силу норма о возможности выезда за границу студентов и курсантов украинских учебных заведений. Впрочем, изменения касаются только тех, кто следует для прохождения практической летной подготовки в зарубежные образовательные учреждения.