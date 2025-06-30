Львовская ОВА отпускала мужчин за границу по письмам от императора Александра III, – СМИ

В конце февраля 2025 года правительство запретило волонтерам использовать систему "Шлях" из-за многочисленных злоупотреблений. Журналисты выяснили, что ЛОВА согласовывала выезд мужчин за границу по письмам от несуществующей общественной организации.

Львовская областная военная администрация согласовывала выезд мужчин за границу по письмам из вымышленной общественной организации – с подписью, российского императора Александра III. Об этом узнало издание NGL.media, передает 24 Канал.

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Незаконный выезд за границу

Установлено, что в ноябре 2022 года 25-летний житель Днепра Артем Лущан успешно пересек границу с Польшей. Вместе с ним в автомобиле находился тогдашний внештатный советник начальника ЛОВА Алексей Шевчук.

За три дня до выезда Лущан по просьбе общественной организации "Гуманитарная надежда нации" получил разрешение на выезд за подписью председателя ЛОВА. Мужчину внесли в систему "Шлях" как водителя-волонтера для "перевозки через государственную границу Украины гуманитарного груза". Если Шевчук в Украину вернулся, то Лущан – нет. Судя по его соцсетям, он до сих пор живет за границей.

Как оказалось, "Гуманитарная надежда нации" – это фейковая организация. При этом официальные письма к ЛОВА эта организация оформляла с явной насмешкой, используя логотип российского "Газпромбанка" и автограф российского императора Александра III. Директором организации тоже указали вымышленную фамилию – Александр Николенко.

На письмах, присланных в ЛОВА, использовали скопированную из Википедии подпись российского императора Александра III / Фото NGL.media

Всего в течение осени 2022 года Львовская ОВА получила пять писем от "Гуманитарной надежды нации". Приказы, которыми за подписью председателя ЛОВА Максима Козицкого одобряли выезд за границу, принимали или в тот же день, или на следующий. Выехать разрешили восьми мужчинам.

По данным анализа NGL.media, по крайней мере семеро из восьми мужчин, которым разрешили выезд от "Гуманитарной надежды нации" не вернулись в Украину. Они выезжали автомобилями, поездами и даже пересекали границу пешком – как правило, через несколько дней после выдачи приказов председателя ЛОВА.

Во Львовской ОВА сообщили журналистам, что знают только об одном водителе от "Гуманитарной надежды нации", который нарушил сроки пребывания за границей, однако не называют его имени.

На вопрос о согласовании выезда по обращениям фейковой организации, в ЛОВА отписали лишь то, что "за достоверность представленных данных, указанных в письмах, ответственность несли исключительно заявители, которые их подавали".