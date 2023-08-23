Военнообязанные за границей: кому разрешат выехать из Украины и кто принимает это решение

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, поэтому мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Впрочем, отдельные категории граждан могут уехать за пределы страны.

На период действия военного положения военнообязанные могут уехать из Украины по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по профессии. Также на определенный период уехать из Украины могут волонтеры и госслужащие.

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Выезд по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам

Мужчинам призывного возраста могут разрешить покинуть Украину, если они:

люди с инвалидностью и имееют соответствующую медицинскую справку, пенсионное удостоверение или удостоверение о назначении социальной помощи;

лица, которые имеют супругу/ супруга с инвалидностью и сопровождают их за границу. Также людей призывного возраста могут выпустить для сопровождения за границу одного из их родителей или родителей супруги (супруги), имеющие инвалидность I или II группы. Кроме того, это правило распространяется и на сопровождение лиц с I или II группой инвалидности, за которыми военнообязанный осуществляет постоянный уход;

родители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчи, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/учреждениях — в сопровождении работников заведения ухода.

Выезд на основании профессиональной деятельности

Получить разрешение на выезд за границу могут госслужащие. Им разрешат уехать в командировку при наличии соответствующих документов. Речь идет, в частности, о членах Кабмина, Аппарата Верховной Рады, нардепах, местных депутатах, судьях, прокурорах, руководителях структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работниках, забронированных на период мобилизации и на военное время, отдельных работниках государственных унитарных предприятий и ряде высших чиновников государства.

Также уехать из Украины в отпуск могут:

военные – при наличии документов о разрешении с воинской части;

члены экипажей кораблей для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

Волонтерство

В целях помощи ВСУ уехать с Украины имеют право водители, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, культурные деятели культуры для благотворительного сбора средств и репрезентации страны на международной арене, спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях.

Кто принимает окончательное разрешение на выезд

Во время военного положения для того, чтобы выехать за границу, военнообязанный должен иметь документ, свидетельствующий о наличии у него соответствующего основания.

Те, кто хотят оставить Украину по состоянию здоровья, должны обратиться за документами в ТЦК. Другие категории могут получить документы гражданских органов и учреждений.

Впрочем, даже при наличии необходимых для выезда документов, окончательное решение принимает пограничный отряд, отвечающий за пропуск. Он может отказать в выезде

Чтобы обжаловать отказ, военнообязанному нужно подать жалобу в Госпогранслужбу. Там проверят документы и разрешат. В частности, с помощью электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов выяснят, не уклоняется ли мужчина от мобилизации. Если и Госпогранслужба отказала, а лицо призывного возраста не соглашается с объяснением ее решения – необходимо обращаться в суд.

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