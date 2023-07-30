"Тяжелое оскорбление для Бога": Папа Римский обратился к "русским братьям" из-за зерна

Папа Римский призвал Россию, несмотря на войну, отменить свое решение об отказе от Черноморского зернового соглашения, согласно которому она разрешила Украине экспортировать зерно из своих морских портов. Об этом он заявил во время проповеди на площади Святого Петра 30 июля.

Россия вышла из Черноморского соглашения после того, как заявила, что его требования по ослаблению санкций на собственный экспорт зерна и удобрений не выполнили. Также Москва пожаловалась на то, что до бедных стран якобы не дошло достаточно зерна.

На прошлой неделе кремлевский диктатор Владимир Путин предложил поставлять зерно в Африку, часть которого – вообще бесплатно. Однако глава Африканского Союза Азали Ассумани ответил, что этого "может быть не совсем достаточно".

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Папа Римский обратился к России

Франциск обратился к Кремлю по поводу возобновления зернового соглашения.

Я обращаюсь к моим братьям, к власти Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была возобновлена и зерно могло безопасно транспортироваться,

– сказал Папа Римский во время своего еженедельного послания "Ангел Господень".

Мировые цены на пшеницу резко выросли после того, как 17 июля Россия вышла из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года. Оккупанты снова начали атаковать украинские порты и зерновую инфраструктуру на Черном море и Дунае.

Обращаясь к толпе на площади Святого Петра, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением для Бога".

"Крик миллионов страдающих от голода братьев и сестер поднимается к небу", – заявил Франциск.

С момента начала полномасштабной войны в Украине понтифик неоднократно осуждал агрессивную войну России. В то же время, он пытался сохранить открытый канал коммуникации с Москвой.

В частности, в мае он поручил главе Итальянской епископской конференции кардиналу Маттео Зуппи выступить в роли мирного посланника. Он уже посетил Киев, Москву и Вашингтон и работает над вопросом репатриации детей из России и подконтрольных ей территорий в Украине.

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Зерновое соглашение: последние новости