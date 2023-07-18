Продление зернового соглашения без России: в Кремле пригрозили Украине, Турции и ООН
У зернового соглашения 17 июля истек срок действия. Россия заявила, что не будет его продлевать. Недавно Дмитрий Песков объявил позицию Кремля по поводу экспорту зерна из Украины без участия страны-агрессора.
Дмитрия Пескова попросили прокомментировать планы Украины по продолжению экспорта своего зерна Черным морем при поддержке ООН и Турции и без страны-агрессора. Приспешник Владимира Путина стал угрожать, передает 24 Канал.
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Что сказал представитель Кремля
Песков заговорил о якобы рисках такой инициативы из-за "боевых действий" и забыл добавить, что именно Россия развязала полномасштабную войну с Украиной.
Здесь, безусловно, вопрос, нуждающийся в комментариях со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, непосредственно приближенной к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Если что-то будет оформляться без России, то эти риски должны учитываться,
– сказал он.
Пресс-секретарь российского диктатора также заявил, что не может сказать, какие страны "готовы взять на себя такие риски". Кроме этого, он обвинил европейские страны в якобы невыполнении условий "зернового соглашения" и назвал их позицию "бессовестной".
Последние новости о выходе России из зернового соглашения
- Недавно президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев в разговоре с 24 Каналом объяснил, как можно обеспечить безопасность зернового коридора после выхода государства-террориста из соглашения. Он предложил 2 варианта – привлечь военный флот Турции или использовать специальный фонд, созданный Украиной.
- Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил поступок Москвы. Он назвал вторжение России в Украину противоправной войной и добавил, что действия страны-агрессора продолжают вредить миллионам людей во всем мире.
- Не так давно Антониу Гутерриш написал письмо Путину. В нем генсек ООН призвал российского диктатора вернуться в соглашение. Также он предложил государству-террористу альтернативу SWIFT.