Продление зернового соглашения без России: в Кремле пригрозили Украине, Турции и ООН

У зернового соглашения 17 июля истек срок действия. Россия заявила, что не будет его продлевать. Недавно Дмитрий Песков объявил позицию Кремля по поводу экспорту зерна из Украины без участия страны-агрессора.

Дмитрия Пескова попросили прокомментировать планы Украины по продолжению экспорта своего зерна Черным морем при поддержке ООН и Турции и без страны-агрессора. Приспешник Владимира Путина стал угрожать, передает 24 Канал.

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Что сказал представитель Кремля

Песков заговорил о якобы рисках такой инициативы из-за "боевых действий" и забыл добавить, что именно Россия развязала полномасштабную войну с Украиной.

Здесь, безусловно, вопрос, нуждающийся в комментариях со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, непосредственно приближенной к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Если что-то будет оформляться без России, то эти риски должны учитываться,

– сказал он.

Пресс-секретарь российского диктатора также заявил, что не может сказать, какие страны "готовы взять на себя такие риски". Кроме этого, он обвинил европейские страны в якобы невыполнении условий "зернового соглашения" и назвал их позицию "бессовестной".

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