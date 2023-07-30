Зеленский двумя словами описал обращение Папы Римского к России
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на поступок Папы Римского Франциска. Понтифик обратился к России по поводу зерновой сделки, которую эта страна-агрессорка сорвала.
Владимир Зеленский прокомментировал обращение Папы Римского Франциска к России. Свою позицию он обнародовал в соцсетях.
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Как отреагировал президент Украины
Украинский лидер назвал заявление Папы Римского важным призывом.
Важный призыв понтифика к Москве,
– возобновить Черноморскую зерновую инициативу,
– написал он.
Зеленский подчеркнул, что реакция мировых духовных лидеров на ракетный террор Москвы и уничтожение Россией аграрной продукции Украины крайне важна. Это ведь может обезопасить от продовольственного кризиса весь мир. Президент напомнил, что народы Африки и Азии больше всего страдают от угрозы голода.
Глава государства призвал остановить российский террор и полностью реализовать украинскую формулу мира. Он подчеркнул, что Украина есть и будет гарантом продовольственной безопасности мира.
Что сказал Папа Римский государству-террористу
Понтифик призвал Москву отменить свое решение о выходе из зерновой сделки, несмотря на войну. Во время проповеди на площади Святого Петра он назвал российскую власть "своими братьями".
Развязанную Россией войну против нашего государства и последний террор Москвы против Одесщины Франциск назвал "тяжким оскорблением для Бога". Также Папа Римский призвал верующих молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно".
Последние новости о зерновом соглашении
- Недавно президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса обратился к Владимиру Путину. Он призвал российского диктатора вернуться к зерновой инициативе.
- Ранее разведка Великобритании объяснила, почему далеко не все африканские лидеры посетили саммит Россия – Африка, который проходил в Санкт-Петербурге с участием российского диктатора. Причина заключается в срыве зерновой сделки Москвой.
- Напомним, президент Украины разоблачил Путина и его окружение на желании заработать денег на блокировке зерновой инициативы. По его словам, страна-агрессорка хочет выдавить наше государство с рынка зерна и обогатиться на войне.
- Не так давно западные СМИ подсчитали, что Россия потратила на недельный террор Одесщины более 280 миллионов долларов. Речь идет об атаках на Юг с 18 по 24 июля, во время которых российские оккупанты уничтожили более 460 000 тонн украинского зерна и несколько зерновых терминалов.