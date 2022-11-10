Почему выход россиян из Херсона – не договоренность с Украиной: объяснение Шейтельмана

9 ноября Россия объявила о выходе оккупационного войска из Херсона. Впрочем, вряд ли такое решение Кремля может быть следствием договоренности с нашим государством.

Так, украинская власть не смогла бы скрывать от граждан такое решение. Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Украина бы не держала в секрете договоренность с Россией

Я не представляю, что политическое руководство Украины держит такую договоренность в секрете от своих граждан,

– заметил Шейтельман.

По его словам, такая договоренность могла бы быть, но власти Украины объявили бы о ней. Да, распространяется мнение, что россияне могли бы оставить Херсон и таким образом сохранить жизнь своих военных в обмен на то, что не будут взрывать Каховскую ГЭС. Однако, по мнению политолога, это не соответствует действительности.

Шейтельман отметил, что в теории украинское руководство могло бы разрешить уход россиян из Херсона в обмен, например, на возвращение наших пленников. Но не на то, что россияне, мол, не подорвут Каховскую ГЭС.

"Когда они говорили: "Будете стрелять по Херсону – мы взорвем атомную бомбу" – мы продолжали стрелять. А сейчас мы испугались, что они взорвут Каховскую ГЭС?", – подчеркнул политолог.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Россия выводит войска из Херсона: что известно