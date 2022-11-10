Почему выход россиян из Херсона – не договоренность с Украиной: объяснение Шейтельмана
9 ноября Россия объявила о выходе оккупационного войска из Херсона. Впрочем, вряд ли такое решение Кремля может быть следствием договоренности с нашим государством.
Так, украинская власть не смогла бы скрывать от граждан такое решение. Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Украина бы не держала в секрете договоренность с Россией
Я не представляю, что политическое руководство Украины держит такую договоренность в секрете от своих граждан,
– заметил Шейтельман.
По его словам, такая договоренность могла бы быть, но власти Украины объявили бы о ней. Да, распространяется мнение, что россияне могли бы оставить Херсон и таким образом сохранить жизнь своих военных в обмен на то, что не будут взрывать Каховскую ГЭС. Однако, по мнению политолога, это не соответствует действительности.
Шейтельман отметил, что в теории украинское руководство могло бы разрешить уход россиян из Херсона в обмен, например, на возвращение наших пленников. Но не на то, что россияне, мол, не подорвут Каховскую ГЭС.
"Когда они говорили: "Будете стрелять по Херсону – мы взорвем атомную бомбу" – мы продолжали стрелять. А сейчас мы испугались, что они взорвут Каховскую ГЭС?", – подчеркнул политолог.
Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео
Россия выводит войска из Херсона: что известно
- 9 ноября командующий оккупационными войсками России в Украине Сергей Суровикин объявил о вынужденном выходе захватчиков из Херсона. Россияне планируют организовать оборону на левом берегу Днепра.
- Выведение оккупантов из города лишает Москву ее крупнейшего военного достижения в войне. Западные официальные лица ожидают, что Украина сможет вернуть северо-западный берег Днепра до конца ноября.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США действительно фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. При этом он подчеркнул, что отступление россиян может занять несколько недель.
- Однако советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что нужно очень скептически относиться к тому, что говорит или делает Россия.
- В Генштабе также не опровергают и не подтверждают информацию о бегстве врага из города. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщил, что ВСУ продолжают наступление по плану и призвал ожидать официального сообщения.