Выясняем, кто это, – МИД отреагировал на то, что нападавший в Амстердаме – украинец

27 марта в центре Амстердама неизвестный с ножом напал на людей. Полиция заявила, что злоумышленник является 30-летним украинцем из Донецкой области. В МИДе прокомментировали.

Спикер МИД Георгий Тихий дал комментарий относительно информации об украинском гражданстве нападающего в Амстердаме, передает 24 Канал.

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Что говорят в МИДе

Тихий сообщил, что посольство Украины в Нидерландах уже находится в тесном контакте с правоохранительными органами Нидерландов, чтобы получить дополнительные сведения об инциденте.

Мы выясняем, кто этот человек и как и когда он попал в Нидерланды. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с властью Нидерландов по этому делу,

– заявил спикер МИД.

Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Такое насилие не имеет никакого оправдания, а виновник должен понести ответственность", – добавил чиновник.

Отметим, что пока неизвестно, откуда нападавший: из контролируемой Украиной части Донетчины, или территорий, которые находятся под оккупацией.

СМИ отмечают, что у мужчины после ареста обнаружили удостоверение личности на разные имена. Он заселился в отель в Амстердаме накануне нападения. Ожидается, что 1 апреля он предстанет перед судом. Мотивы нападавшего неизвестны.