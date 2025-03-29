Выясняем, кто это, – МИД отреагировал на то, что нападавший в Амстердаме – украинец
- 27 марта в центре Амстердама мужчина напал на людей с ножом. Ранения получили 5 прохожих.
- Полиция сообщила, что нападавшим является 30-летний украинец из Донецкой области.
- В МИД подчеркнули, что пытаются установить личность злоумышленника.
27 марта в центре Амстердама неизвестный с ножом напал на людей. Полиция заявила, что злоумышленник является 30-летним украинцем из Донецкой области. В МИДе прокомментировали.
Спикер МИД Георгий Тихий дал комментарий относительно информации об украинском гражданстве нападающего в Амстердаме, передает 24 Канал.
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Что говорят в МИДе
Тихий сообщил, что посольство Украины в Нидерландах уже находится в тесном контакте с правоохранительными органами Нидерландов, чтобы получить дополнительные сведения об инциденте.
Мы выясняем, кто этот человек и как и когда он попал в Нидерланды. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с властью Нидерландов по этому делу,
– заявил спикер МИД.
Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Такое насилие не имеет никакого оправдания, а виновник должен понести ответственность", – добавил чиновник.
Отметим, что пока неизвестно, откуда нападавший: из контролируемой Украиной части Донетчины, или территорий, которые находятся под оккупацией.
СМИ отмечают, что у мужчины после ареста обнаружили удостоверение личности на разные имена. Он заселился в отель в Амстердаме накануне нападения. Ожидается, что 1 апреля он предстанет перед судом. Мотивы нападавшего неизвестны.