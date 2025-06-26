Одно событие может четко показать, действительно ли НАТО готово к возможной агрессии России

Шаткая политика Дональда Трампа заставляет страны Европы все больше беспокоиться о собственной безопасности. НАТО может больше не защитить от нападения воинственных стран, особенно, если США останутся в стороне.

Хотя пыл Трампа относительно выходу из НАТО несколько поутих, Европа до сих пор чувствует неуверенность из-за собственной уязвимости. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в разговоре 24 Каналом объяснил, что станет настоящим "экзаменом" для НАТО и до сих пор ли США остаются верными Альянсу.

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Что станет настоящей проверкой для силы НАТО

В рамках саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что существуют "многочисленные определения" относительно трактовки 5 статьи устава Альянса. Когда его спросили, до сих пор ли США привержены основному обязательству НАТО защищать любую страну-члена, которая подверглась нападению, президент США уклончиво ответил: "зависит, что вы имеете в виду". Трамп также добавил, что предан прежде всего спасению жизней.

Перед началом саммита Фридрих Мерц и Борис Писториус фактически поставили вопрос ребром, вбросив в медиа вопрос о темпах вывода американских войск из Европы. Я думаю, они сознательно пошли на такую информационную провокацию для того, чтобы внести ясность: будет ли все же сокращение американского присутствия, или нет. Это как раз о статье 5, потому что касается коллективной безопасности,

– отметил Александр Мусиенко.

Интересно добавить, что на фоне опасений европейских партнеров, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Штаты остаются преданными НАТО, будут надежными партнерами и не собираются выходить из Альянса. Впрочем, сам Уитакер ранее говорил о намерении США вывести войска с Восточного фланга Североатлантического альянса.

"Парадоксально, но Трамп является шоковой терапией для Европы, которая ничего бы не делала в будущем, рассчитывая, что Штаты их защитят. Конечно, сейчас это является шоком для Европы. Но настоящим "экзаменом" для НАТО будут учения "Запад-2025". Посмотрим, как будут действовать на восточном фланге НАТО, какие действия будут принимать. Потому что существует вероятность, что Россия может перебросить туда бронетехнику, танки и устроить "показуху", что они якобы еще имеют угрожающий потенциал", – отметил Мусиенко.

Обратите внимание! Польский военный деятель, бывший командир JW GROM и доктор военных наук Роман Полько заявил, что во время совместных учений россияне систематически отрабатывают вооруженное наступление с территории Беларуси через Литву к водам Кенигсберга. По его словам, Россия уже устраивает гибридные провокации против стран Европы, а в дальнейшем может прибегнуть и к более серьезным действиям, поэтому НАТО стоит быть начеку.

Стоит добавить, в издании Bloomberg указали на угрозу развала НАТО, в частности из-за Дональда Трампа. Он неоднократно угрожал, что США выйдут из Альянса, и это значительно ослабило бы оборонительные возможности НАТО. Штаты давно взяли на себя лидерство в Альянсе, хотя идея его создания принадлежала не им. Поэтому страны Европы чувствовали себя в безопасности и предпочли улучшение гражданской жизни, серьезно уменьшив оборонные расходы. Однако угроза от России становится больше, а неуверенная позиция Трампа может заставить европейские государства объединиться.