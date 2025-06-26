Хоч запал Трампа щодо виходу з НАТО дещо стих, Європа досі відчуває непевність через власну вразливість. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко у розмові 24 Каналом пояснив, що стане справжнім "екзаменом" для НАТО і чи досі США залишаються вірними Альянсу.

До теми Тихі домовленості: чого Україні чекати від саміту НАТО в Гаазі й чи втратить сенс 5 стаття

Що стане справжньою перевіркою для сили НАТО

У межах саміту НАТО у Гаазі Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами, заявив, що існують "численні визначення" щодо трактування 5 статті статуту Альянсу. Коли його запитали, чи досі США віддані основному зобов'язанню НАТО захищати будь-яку країну-члена, яка зазнала нападу, президент США ухильно відповів: "залежить, що ви маєте на увазі". Трамп також додав, що відданий насамперед рятуванню життів.

Перед початком саміту Фрідріх Мерц та Борис Пісторіус фактично поставили питання руба, вкинувши в медіа питання щодо темпів виведення американських військ з Європи. Я думаю, вони свідомо пішли на таку інформаційну провокацію для того, щоб внести ясність: чи буде все ж скорочення американської присутності, чи ні. Це якраз про статтю 5, бо стосується колективної безпеки,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Цікаво додати, що на тлі побоювань європейських партнерів, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Штати залишаються відданими НАТО, будуть надійними партнерами та не збираються виходити з Альянсу. Втім сам Вітакер раніше говорив про намір США вивести війська зі Східного флангу Північноатлантичного альянсу.

"Парадоксально, але Трамп є шоковою терапією для Європи, яка нічого б не робила у майбутньому, розраховуючи, що Штати їх захистять. Звісно, зараз це є шоком для Європи. Але справжнім "іспитом" для НАТО буде навчання "Захід-2025". Поглянемо, як діятимуть на східному фланзі НАТО, які дії вживатимуть. Бо існує ймовірність, що Росія може перекинути туди бронетехніку, танки й влаштувати "показуху", що вони нібито ще мають загрозливий потенціал", – зазначив Мусієнко.

Зверніть увагу! Польський військовий діяч, колишній командир JW GROM та доктор військових наук Роман Полько заявив, що під час спільних навчань росіяни систематично відпрацьовують збройний наступ з території Білорусі через Литву до вод Кенігсберга. За його словами, Росія вже влаштовує гібридні провокації проти країн Європи, а надалі може вдатися і до серйозніших дій, тож НАТО варто бути напоготові.

Варто додати, у виданні Bloomberg вказали на загрозу розвалу НАТО, зокрема через Дональда Трампа. Він неодноразово погрожував, що США вийдуть з Альянсу, і це значно послабило б оборонні можливості НАТО. Штати давно взяли на себе лідерство в Альянсі, хоч ідея його створення належала не їм. Через це країни Європи почувалися у безпеці і надали перевагу покращенню цивільного життя, серйозно зменшивши оборонні видатки. Однак загроза від Росії стає більшою, а непевна позиція Трампа може змусити європейські держави об'єднатися.