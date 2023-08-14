Почти по всему Львову и области пропадал свет: что произошло
Источник:Львовоблэнерго
Жители нескольких районов Львова и области сообщают об исчезновении света. Причиной отключения электроэнергии было выключение в сети "Укрэнерго".
Часть улиц Львова до сих пор обесточена. Работы продлятся примерно до 18 часов.
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Что известно об отключении во Львове
Известно, что около 15:40 в некоторых районах Львова исчез свет. Жители области также сообщали об отключении.
Около 15:48 свет в городе и области начал возвращаться.
Кратковременное исчезновение света во Львове и области было связано с выключением в сетях НЭК "Укрэнерго". Электроснабжение оперативно возобновлено.Обратите внимание! На части улиц Львова до сих пор нет света – это связано с аварийной ситуацией на высоковольтной линии. Сообщается, что отключение будет продолжаться примерно до 18:00
В "Укрэнерго" заявили, что причиной стало одновременное включение кондиционеров по всей стране. Для безопасной работы энергосистемы необходим баланс – при чрезмерной нагрузке нужно включить дополнительные мощности. Однако продолжаются ремонтные работы после обстрелов России.
Многие блоки остановлены для восстановления после обстрелов и планового обслуживания в преддверии отопительного периода,
– заявили в структуре.
"Укрэнерго" призвало украинцев экономить электроэнергию в промежутке с 16:00 до 23:00 и дало такие советы:
- замените кондиционер менее мощным вентилятором;
- переносите использование электроприборов на утро или ночь;
- не включайте много приборов одновременно;
- выключайте свет, выходя из помещения.
Российский террор энергоструктуры
- Россия может продолжить обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины зимой. Все это обусловлено тем, что враг пытается как можно больше напакостить нам.
- В то же время Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов. Уже сейчас делают все для того, чтобы предотвратить масштабные отключения света.
- После прошлой зимы украинскую энергосистему вероятнее всего не удалось полностью восстановить. Зимой возможность отключений света растет к тому же из-за понижения температуры.