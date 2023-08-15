Вылетели окна и поврежден фасад: в результате удара по Днепру пострадал важный спортивный объект

Во время массированной атаки оккупационных войск на Украину ночью 15 августа взрывы прогремели также в Днепре. В результате ракетного удара поврежден спортивный объект, в котором проводились всеукраинские соревнования.

На этом спортивном объекте, в частности, занимались дети. Оккупанты изуродовали его.

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"Уничтожают все, что так старательно создавали украинцы"

Важный спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети,

– подчеркнул глава ОВА.

Сергей Лысак добавил, что российские ракеты повредили этот объект. В результате обстрела там вылетели окна, также побит фасад и внутренняя стена.

"Снова страдает гражданская инфраструктура. Болотные уничтожают все, что так старательно создавали украинцы", – подчеркнул чиновник.

Также добавил, что пожар на промышленном объекте уже был потушен.

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Последствия ракетных обстрелов Днепра / Фото с телеграма Лысака

Отметим, в МВД уточнили, что агрессор повредил водно-спортивный объект. Добавили, что полицейские, спасатели и все профильные службы работают на местах.

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В результате ракетного удара ранены два человека