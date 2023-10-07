Вынуждены оттягивать свою технику: как БПЛА влияют на передвижение россиян на фронте

На Бердянском направлении, а именно в районе Времеевского выступа, ВСУ совершили летом успешные наступательные действия и освободили несколько населенных пунктов. А сейчас враг пытается контратаковать на этом направлении – вблизи Урожайного.

В силу этого авиационная разведка является важным компонентом в ходе боев. Об этом рассказал командир ударной роты БПАК 13 бригады НГУ "Хартия" Александр, позывной "Лего", работающий на направлении Урожайного.

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Враг тоже наращивает усилия

Он отметил, что если раньше у России было преимущество в артиллерии и авиации, то ВСУ была впереди в применении беспилотных авиационных комплексов.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

Мы их успешно используем, и сейчас созданы ударные группы, являющиеся нашей контрбатарейной борьбой,

– подчеркнул командир ударной роты БПАК.

В то же время, россияне адаптируются, они отмечают эффективность использования БПЛА Украиной и также наращивают беспилотные авиационные комплексы.

Сейчас мы выигрываем, но нам нужно закреплять этот успех и дальше развиваться. Ведь враг в свою очередь тоже наращивает усилия, применяя FPV-дроны и другие дроны-камикадзе,

– отметил Александр.

Как дроны помогают ВСУ в борьбе с врагом: смотрите видео

Роль FPV-дронов будет расти

Есть мнение, что FPV-дроны могут определенным образом заменить или усилить артиллерию.

Однако заменить 155 миллиметровый калибр очень трудно, но мы можем наносить точечные удары с большой вероятностью попадания. На сегодняшний день можем покрывать расстояние 15 – 20 километров,

– подчеркнул он.

Передвижение врага, подвоз боекомплекта, логистика, выход на позиции для выстрелов находится под прицелом наших дронов. И они вынуждены оттягивать свою технику. Поэтому огромную роль играют FPV-дроны, самолеты-камикадзе, ночные бомберы. Этот комплекс позволяет вытеснять врага из первого эшелона.

"Роль FPV-дронов будет расти, нужно постоянно их адаптировать, совершенствовать. Это позволит уменьшить наши потери в частности человеческого ресурса. Дроны – это техника, и если можно делать сборы для того, чтобы уничтожить врага не за счет потерь дронов, которые стоят 500 долларов, нужно развивать это направление", – отметил командир ударной роты БПАК 13 бригады НГУ "Хартия" Александр на позывной "Лего".

Дроны на службу в ВСУ

БПЛА, которые имеют на вооружении украинские силы, наносят постоянные удары не только по военным объектам на оккупированных территориях, но в России. Однако захватчикам нечем противостоять атакам дронов, чтобы полностью их нейтрализовывать.

Кроме того, силы обороны сейчас имеют в арсенале дроны с дальностью поражения 800 километров. Они могут наносить удары по пусковым установкам, подводным и надводным кораблям и по стратегической авиации оккупантов.

В то же время, с 1 октября Китай ограничил экспорт комплектующих для беспилотников. А еще раньше китайские компании уменьшили объемы продаж дронов и их компонентов для Украины. Поэтому украинские производители беспилотников вынуждены обходными путями искать детали для новых дронов.

Ограничения, применяемые Китаем, значительно усложнят возможности украинских производителей дронов. Однако они имеют опыт по налаживанию связей с поставщиками из Европы, США и Тайваня.