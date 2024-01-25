Будет ли задержка выплат пенсий в Украине: банкир оценил риски

Западные партнеры пока не приняли решение о выделении Украине финансовой помощи. Речь идет прежде всего о Соединенных Штатах и ЕС. Это вызвало опасения, хватит ли Украине денег на выплату пенсий.

Если Украина получит помощь в полном объеме, проблем с соцвыплатами точно не будет. Что же произойдет, если решений таки не примут, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса для 24 Канала.

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Будут ли задержки пенсий

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала о том, что задержки социальных выплат не будет, ведь Украина имеет достаточно резервов. Средства государственного резерва зависят только от украинских граждан, которые платят единый социальный взнос.

Зато министр подчеркнула, что выплаты пенсий не зависят от задержки финансовой помощи от наших партнеров.

"Государство имеет резервы, и это помогает нам проходить первые месяцы этого года с еще непринятыми решениями по финансовой поддержке ни в США, ни в Европе. Первые два месяца года и, возможно, частично март мы сможем пройти на этих резервах", – отметил Сергей Фурса.

В то же время нельзя сказать, что финансирование от западных союзников для Украины неважно.

Если будут проблемы, например, не получим американскую помощь, потому что Трамп блокирует ее из-за своего политиканства, и придется включать станок (для допечатки денег – 24 Канал) возможно, будет какая-то временная задержка. Но думаю, что украинская власть, выбирая между печатным станком и невыплатой пенсий, выберет печатный станок,

– пояснил инвестиционный банкир.

Добавим, что нардеп Михаил Цимбалюк заявил, что социальные выплаты в Украине будут предоставлены в полном объеме, несмотря на сложную ситуацию с макрофинансовой поддержкой.

Помощь от союзников: когда ждать позитива

Евросоюз пока не объявил о выделении Украине 50 миллиардов евро помощи на следующие четыре года. Главной преградой на пути принятия этого решения была позиция Венгрии. Премьер страны Виктор Орбан неоднократно говорил, что будет блокировать выделение помощи Украине, пока не разморозят средства для самой Венгрии. Однако 25 января министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила уверенность, что Орбан больше не будет ветовать помощь для Киева.

Более того, министр евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает полного консенсуса в Европейском Союзе о выделении 50 миллиардов евро уже 1 февраля. Именно тогда состоится заседание Европейского совета.

Зато ситуация с помощью от США до сих пор имеет неопределенный характер. Дональд Трамп призвал республиканцев отвергать все компромиссы по безопасности границ США. Напомним, что именно этот вопрос должны были решить прежде чем браться за принятие решения о помощи Украине. Более того, западные СМИ сообщают, что Трамп будет давить на спикера Конгресса Майка Джонсона, чтобы он таки сорвал соглашение с Сенатом.

В Минсоцполитики также сообщили, что если количество получателей социальной помощи увеличится так, что закрыть базовые социальные потребности не удастся, – систему расходов пересмотрят в пользу тех, для кого это основной источник выживания.