Якщо Україна отримає допомогу у повному обсязі, проблем із соцвиплатами точно не буде. Що ж відбудеться, якщо рішень таки не ухвалять, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса для 24 Каналу.

Дивіться також Переселенцям не скасують виплат у лютому: на скільки продовжили допомогу

Чи будуть затримки пенсій

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла про те, що затримки соціальних виплат не буде, адже Україна має достатньо резервів. Кошти державного резерву залежать тільки від українських громадян, які платять єдиний соціальний внесок.

Натомість міністерка наголосила, що виплати пенсій не залежать від затримки фінансової допомоги від наших партнерів.

"Держава має резерви, і це допомагає нам проходити перші місяці цього року з ще неприйнятими рішеннями щодо фінансової підтримки ні в США, ні в Європі. Перші два місяці року і, можливо, частково березень ми зможемо пройти на цих резервах", – зазначив Сергій Фурса.

Водночас не можна сказати, що фінансування від західних союзників для України неважливе.

Якщо будуть проблеми, наприклад, не отримаємо американську допомогу, бо Трамп блокує її через своє політиканство, і доведеться вмикати верстат (для додруку грошей – 24 Канал) можливо, буде якась тимчасова затримка. Але думаю, що українська влада, обираючи між друкарським верстатом та невиплатою пенсій, обере друкарський верстат,

– пояснив інвестиційний банкір.

Додамо, що нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що соціальні виплати в Україні будуть надані у повному обсязі, попри складну ситуацію з макрофінансовою підтримкою.

Зверніть увагу! У Мінсоцполітики також повідомили, що якщо кількість отримувачів соціальної допомоги збільшиться так, що закрити базові соціальні потреби не вдасться, – систему видатків переглянуть на користь тих, для кого це є основне джерело виживання.

Допомога від союзників: коли чекати позитиву