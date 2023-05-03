Ищем источники, – Вениславский рассказал, возможно ли найти деньги на "30 тысяч" для военных

Отмена выплаты военнослужащим в размере 30 тысяч гривен сейчас активно обсуждается в Украине. Важным аспектом этого вопроса является то, что выплаты могут быть большим бременем на государственный бюджет.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат ("Слуга народа"), член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский. Он назвал поиск источников для финансирования этих расходов самым сложным вопросом, над которым сейчас работает Кабинет министров и Парламент.

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Не можем безболезненно найти такие деньги

Вениславский подчеркнул, что, когда утверждался проект государственного бюджета на 2023 год, было предусмотрено 50% поступлений в него за счет международных внутренних заимствований.

Мы увеличили финансирование на сектор безопасности и обороны путем внесения изменений в закон о госбюджете на 2023 год еще более чем на пол триллиона гривен. А теперь необходимо будет увеличить еще не 150 миллиардов. Поэтому количество денег, требующих дополнительных источников покрытия, существенно возрастает,

– отметил он.

Говорить о том, что власти безболезненно смогут найти такие деньги, это неправда. Депутат утверждает, что это одна из самых больших задач, которую пытается решить власть – предусмотреть покрытие этих расходов.

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Нужно откуда-то брать деньги

"Но нужно понимать, что не бывает так, чтобы мы предусмотрели большие расходы, а не было поступлений. Поэтому рассматривается вопрос об увеличении налоговых поступлений в госбюджет", – подчеркнул собеседник.

Федор Вениславский отметил, что поскольку нужно откуда-то брать деньги, значит, нужно привлекать либо дополнительные налоги, либо дополнительные заимствования.

"Над этим сейчас мы работаем. Хотя есть ситуация, которая предусматривает налог на доходы физических лиц, уплачиваемых в том числе военнослужащими. Он немного возвращает деньги в государственный бюджет, но это достаточно незначительная сумма для того, чтобы полностью покрыть эти расходы", – резюмировал член комитета ВРУ по вопросам безопасности и обороны.

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