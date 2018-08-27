Выпуск новостей 20:00: Секс-туры в Днепре. Список политзаключенных
В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 20:00 – в Днепре задержали организатора секс-туров, который поставлял несовершеннолетних девушек иностранцам для утешения. Украина передала Турции список украинских политзаключенных для переговоров об обмене. Президент страны Реджеп Эрдоган пообещал обсудить обмен на встрече с главой России.
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Источник: 24 канал
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