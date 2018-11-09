Выпуск новостей за 09:00: Обстрелы на фронте. Пожар под Киевом
В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 09:00 – на фронте не прекращаются обстрелы, двое украинских военных получили ранения. Российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ. На АЗС в Белогородке Киевской области загорелась бочка для хранения дизельного топлива. После воспламенения жидкость залила проезжую часть и начала гореть, охватывая всю территорию автозаправки.
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