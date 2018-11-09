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      Выпуск новостей за 09:00: Обстрелы на фронте. Пожар под Киевом

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 09:00 – на фронте не прекращаются обстрелы, двое украинских военных получили ранения. Российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ. На АЗС в Белогородке Киевской области загорелась бочка для хранения дизельного топлива. После воспламенения жидкость залила проезжую часть и начала гореть, охватывая всю территорию автозаправки.

      Также в выпуске:

      Майор полиции, которого поймали на взятке в размере 200 тысяч гривен, является помощником народного депутата Татьяны Чорновол.

      ОБСЕ обвинила Россию в сбивании беспилотника над Донбассом.

      Антимонопольный комитет выявил махинации на закупке одноразовой посуды для армии.

      8 ноября состоялось учредительное заседание Временной следственной комиссии по делам нападений на активистов.

      Теги: Новости Киева Операция Объединенных сил Пожар Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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