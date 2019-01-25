Выпуск новостей за 10:00: Задержание подозреваемых в нападении на журналистов. Корь во Львове
В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 10:00 – 9 подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве задержали, как сообщили в Нацполиции. Пострадавшие из съемочной группы уже узнали одного из нападавших. Задержанных вскоре допросят. Во Львове госпитализировали трех младенцев, больных корью: дети заразились еще при рождении.
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Источник: 24 канал
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